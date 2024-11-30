陰莖被迫「打針」治療！美國男子遭誤診　獲133億破紀錄賠償

▲「NuMale醫療中心」因為醫療詐欺與疏忽被告上法院，判賠4.12億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國新墨西哥州一名男子，因為長期疲勞與需要減重，前往一間男性健康診所求助，卻遭到誤診，並且被迫接受不必要的「侵入性勃起功能障礙」注射治療，本周被法院裁定，應該獲賠4.12億美元（約新台幣133.7億元），被律師形容為「美國史上最大金額的醫療事故賠償」。

美聯社等外媒報導，男子在2017年、也就是66歲那一年前往「NuMale醫療中心」尋求醫療協助時，被診所員工告知，如果不同意每周接受3次陰莖注射治療，將會遭受不可逆的傷害。

NuMale官網宣傳了多種勃起功能障礙的治療，包括Trimix注射。根據官網資訊，這種注射通常「在專門藥局裡調製，意味著它們是按照醫師為病患需求量身打造的處方調製」，必須使用一根細針，把藥物直接施打在陰莖底部或側邊。

▲原告因為疲勞與體重求助，卻被迫接受陰莖注射治療。（示意圖／記者李佳蓉攝）



男子2020年將診所告上法院，本月稍早在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）開庭時，原告律師之一的羅利（Nick Rowley）指控，「NuMale醫療中心」策畫了一起「詐欺計畫，透過欺騙老人賺取數百萬美元。」陪審團也認定，該診所不僅進行詐欺與疏忽行為，也違反了「不公平營業行為法」（Unfair Practices Act）。

法官宣判賠償金額後，原告律師之一的本科（Lori Bencoe）表示，此案不僅創下全國紀錄，「而且是正義的。因為我不認為，有執照的專業人員，可以為了錢財而詐欺病患。」

「NuMale醫療中心」在美國多州執業，包括科羅拉多州、佛州、伊利諾州、內華達州、內布拉斯加州、北卡州與威斯康辛州。總裁帕魯比茨基（Brad Palubicki）27日聲明，該公司將持續提供負責任的患者照護，同時在所有診所，維持嚴格的安全與合規標準，「由於正在進行中的法律程序，我們目前無法針對這起案件的具體細節發表評論。」