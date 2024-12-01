美國黑色星期五購物狂潮！網購108億美元破紀錄　最熱銷商品出爐

▲美國迎來感恩節隔天的「黑色星期五」購物熱潮，紐約一間百貨公司擠滿人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

源於美國感恩節隔天的「黑色星期五」，相關行銷活動如今已風靡全球，就連台灣、巴西等地都受到影響。今年黑色星期五，美國再度締造網購紀錄，消費者在線上花費108億美元（約新台幣3505億元），比去年增長超過10%，這代表「黑色星期五」電子商務迎來重要里程碑，更多消費者選擇使用網路和行動裝置來完成假期購物。

根據美媒《今日美國》，奧比多分析公司（Adobe Analytics）的統計數據顯示，透過行動裝置的線上購物已成消費主力，高達55%的網購透過行動裝置完成，總額達59億美元，比去年成長12.1%。尤其在上午10點到下午2點之間的購物高峰期，消費者每分鐘花費達1130萬美元。與此同時，實體店面業績則下滑了3.2%，顯示網購吸引力持續上升。

「黑色星期五」的熱門品項涵蓋多種類別，包括化妝品和護膚套裝、護髮產品、藍牙音箱和耳機、智慧手錶、珠寶、折扣服裝、香水與香氛、寢具、電視機以及濃縮咖啡機等家電類商品。

在玩具方面，樂高套裝、哈利波特，以及蜘蛛人邁爾斯•莫拉雷斯相關商品同樣表現亮眼。此外，健身追蹤器、電動滑板車與自行車、電視遊戲主機以及禮品卡也廣受歡迎。

Adobe Analytics進一步預測，感恩節週末的購物熱潮仍會持續，週六和週日的網購總額分別達到52億美元和56億美元。許多消費者還選擇「先買後付」（BNPL）服務，本週末相關交易額預計達8.64億美元。

即將到來的「網購星期一」也被看好，預計當日將創下132億美元的銷售紀錄，鞏固其作為全年最大網購日的地位。整個感恩節購物週（Cyber Week）期間，消費者的網購支出預計將達到406億美元，比去年增長7%。

隨著行動購物的普及和技術應用的成熟，從聊天機器人到便捷的支付選項，電子商務的成長動能不斷提升。「黑色星期五」不僅成為促銷商品的展示舞台，也突顯了消費者購物習慣持續改變。