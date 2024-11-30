不忍傷害牠！　美國女教師「救蝙蝠」反被咬一口身亡

▲美術老師塞寧試圖救援蝙蝠，卻被咬一口，染上狂犬病身亡。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國加州一名女老師發現，有隻蝙蝠躺在自己的教室裡，她不忍心傷害小動物，小心翼翼將其撈起來，試圖移往戶外，卻遭蝙蝠咬了一口，最終感染狂犬病，不幸身亡。

根據好友斯普洛奇（Laura Splotch）轉述，美術老師塞寧（Leah Seneng）上課前發現蝙蝠，「我不知道她是不是以為牠死了，或者是什麼原因讓牠躺在教室裡。她試圖把牠撈起來、帶去外面，她不想要傷害牠。但就在那時候，我猜牠醒來，或者看見光之類的，牠撲過去咬了一口，然後就飛走了。」

塞寧不以為意，之後卻開始出現類似流感的症狀，11月18日被女兒緊急送醫，病情卻仍急遽惡化，在使用藥物誘導昏迷4天之後，於22日宣告不治。

60歲的塞寧任教於布萊恩中學（Bryant Middle School），佛雷斯諾郡（Fresno County）官員上周證實這起狂犬病案例，但並未回應媒體的置評要求。而斯普洛奇在籌資網站GoFundMe發起募款活動，替好友籌措喪葬費用。

美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，狂犬病是一種對人類致命，但罕見且可預防的病毒性疾病，每年在美國造成的死亡數不到10人。它在幾種美國常見野生動物身上可見，尤其是蝙蝠和浣熊，透過染疫動物的抓傷或咬傷傳染給人類，但若及早發現，則可以透過疫苗妥善治療。

根據台灣衛福部官網，「台灣目前屬於狂犬病發生地區。依據農委會防檢局公佈監測資料，國內目前疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物。」