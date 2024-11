普丁神秘小女兒長相曝光！　被爆「用化名住巴黎」還當DJ

▲21歲的伊莉莎白,據傳是普丁與情婦所生。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合外電報導

烏克蘭TSN電視台爆料,俄羅斯總統普丁的小女兒,在烏俄戰爭爆發不久之後,突然消失在大眾視野之中,實際上是使用化名遠赴巴黎唸書,還曾經使用化名擔任DJ。

TSN電視台報導,普丁小女兒伊莉莎白.克里沃諾吉赫(Elizaveta Krivonogikh)曾經改名伊莉莎白.歐列戈夫娜.魯德諾娃(Elizaveta Olegovna Rudnova),就讀法國文化藝術管理學院(ICART Paris),假裝是已逝普丁盟友魯德諾夫(Oleg Rudnov)的親戚。她也曾使用其他化名,到處旅行或者擔任DJ,包括路易莎.羅佐娃(Luiza Rozova)。

▲伊莉莎白原本是小有名氣的網美DJ。(圖/翻攝推特、YouTube頻道Телеканал «Доктор»、ig帳號luizaroz_)



伊莉莎白原本在俄羅斯是小有名氣的網美兼DJ,經營服裝品牌,由於長相與普丁極為相似,長年被盛傳是普丁與情婦斯維特拉娜(Svetlana Krivonogikh)所生下的私生女。烏俄戰爭開始後不久,她突然關閉社群媒體帳號,2021年曾被目睹出現在法國羅浮宮,當時就有報導指出,她似乎在巴黎念書。

俄羅斯調查記者扎哈羅夫(Andrei Zakharov)也說,「據我所知,2021年10月發生了一些事情,因為她刪除了Instagram帳號,不再是公眾人物。看起來彷彿有人對她說,『住手!』」

俄羅斯人的姓名通常包括3個部分,依序為個人名字、父親名字、家族姓氏,姓名還會依據個人性別,做出男性或女性的變體變化。而根據TSN電視台調查,伊莉莎白的出生證明顯示「生父不詳」,但「父親名字」登記為「Vladimirovna」,意味著她是「Vladimir的女兒」,正好是普丁(Vladimir Putin)的名字。

Putin's daughter has disowned her father - changed her surname and patronymic



The alleged daughter of Vladimir Putin, Elizaveta Vladimirovna Rozova, was born in 2003. Her existence became known thanks to the investigation of the publication “Project”. The girl's mother, Svetlana… pic.twitter.com/4r0DdodvUK