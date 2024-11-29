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公開反對烏克蘭戰爭！俄羅斯名律師被判入獄7年　戰後已逾千人被控

▲▼俄羅斯知名律師塔蘭托夫（Dmitry Talantov）。（圖／翻攝自X）

▲批評俄羅斯侵烏的律師塔蘭托夫，遭法院判處監禁7年。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯知名律師塔蘭托夫（Dmitry Talantov）因在社群媒體公開批評俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，而遭法院判處7年監禁。俄羅斯最大法律辯護團體OVD-Info指出，塔蘭托夫被指控煽動仇恨及散佈有關俄軍的「虛假訊息」。這些罪名是根據一項引入於2022年、專門針對反戰言論的新法所提出的。

據《基輔獨立報》報導，現年63歲的塔蘭托夫自2022年6月被捕以來，已被關押超過2年。此前，他曾擔任俄羅斯烏德穆爾特地區（Udmurtia）律師協會的主席。他不僅是律師協會的重要成員，還曾為因揭露軍事和軍火交易而被判22年監禁的調查記者薩夫羅諾夫（Ivan Safronov）提供法律辯護。

塔蘭托夫主要因在社群媒體上多次批評俄羅斯的戰爭行動而遭到指控。被捕後，他在一封拘留所的信中解釋，他對一張烏克蘭傷殘婦女的照片感到震驚，因此決定公開表達自己的立場，並強調他的言論並未違反法律的形式主義規範。

今年11月28日，俄羅斯法院裁定塔蘭托夫有罪，並對其判處7年徒刑。這是俄羅斯政府自全面入侵烏克蘭以來，針對異見人士的多起案件之一。OVD-Info的報告顯示，自俄羅斯開戰以來，當地已有逾1100人因反戰言論面臨刑事指控，其中有340人被監禁或送入非自願的醫療機構。塔蘭托夫一案再次突顯俄羅斯對反戰聲音的嚴厲壓制，以及相關法律對言論自由的重大挑戰。

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