國際獅子會300B3區和平海報比賽頒獎　桃園兒童美術館盛大舉行

▲國際獅子會300B3區總監周矢綾、和平海報比賽主席邱盈俐(左四、左三)主持和平海報比賽頒獎。（圖／獅子會300B3區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館30日被一場溫暖而感人的藝術盛宴點亮！在國際獅子會300B3區總監周矢綾及和平海報比賽主席邱盈俐的帶領下，年度和平海報比賽頒獎典禮隆重舉行。來自全市249所國中小學的參賽孩子們用畫筆勾勒和平的願景，而序幕則在森林精靈合唱團如天籟般的歌聲中優雅拉開，為活動注入難忘的感動與純真。

▲國際獅子會300B3區和平海報比賽頒獎。（圖／獅子會300B3區提供）

周矢綾總監在致詞中表示：「和平不僅僅是一個遙遠的夢想，而是需要所有人共同參與的實踐。今天透過孩子們的畫筆和森林精靈合唱團的歌聲，我們更深刻地感受到，和平的力量始於每個純真的心靈與行動。」和平海報比賽主席邱盈俐亦表示：「感謝每一位參與者的投入，這些作品傳遞的不僅是和平的理念，更是對未來的希望與承諾。」

▲今年的和平海報比賽以「和平無止境」為主題。（圖／獅子會300B3區提供）

今年的和平海報比賽以「和平無止境」為主題，吸引了全市249所學校的踴躍參與。經過多輪評選，共有35幅作品脫穎而出，並在頒獎典禮上正式亮相。孩子們用畫筆繪製出的和平之景或夢想，既有簡單直接的和平象徵，也有令人驚嘆的創意詮釋，展現了無限的想像力與對未來的期盼。

為讓更多市民欣賞孩子們的創作，35幅得獎作品將於12月6日至114年1月5日在中壢玩逗樹咖啡館展出，並於未來數周內在桃園市內進行巡迴展覽。展覽將不僅繼續推廣和平教育，也為每一位觀者帶來由藝術與希望凝聚的祝福。

森林精靈合唱團與孩子們的畫筆，今日共同奏響了一場屬於和平的頌歌，期讓每一個人都能從中汲取力量，成為和平的推動者。