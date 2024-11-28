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台南103家宗教團體興辦社會公益事務績優　黃偉哲頒獎表揚

▲台南市政府28日上午於福爾摩沙遊艇酒店舉行「台南市2024年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，由台南市長黃偉哲頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府28日上午於福爾摩沙遊艇酒店舉行「台南市2024年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，由台南市長黃偉哲頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府28日上午於福爾摩沙遊艇酒店舉行「台南市2024年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，由台南市長黃偉哲頒獎，表彰103家興辦社會公益事務績優卓越之宗教團體。議員蔡麗青、蔡筱薇、盧崑福、吳通龍皆到場祝賀。

▲台南市政府28日上午於福爾摩沙遊艇酒店舉行「台南市2024年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，由台南市長黃偉哲頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是宗教之都，有合法登記的寺廟、教會、教堂等就已超過1650間，可說是全國最多宗教場所的縣市之一。宗教對人民影響極大，尤其過去幾年疫情期間，宗教團體發揮很重要的力量，不僅捐贈防疫物資和經費，也對安定人心起了很大作用。早年教育較為不普及時，廟宇更肩負「大廟興學」角色，提供廟埕為教學場地，並啟蒙當地的幼童，直到現在宗教團體對社會的關懷與奉獻不遺餘力，不管是捐獻金錢、救護車或提供精神支持都能看見他們無私的身影。因此他特別對績優宗教團體慎重表達感謝，期盼能藉由宗教力量協助公益，讓社會更祥和美好。

▲台南市政府28日上午於福爾摩沙遊艇酒店舉行「台南市2024年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，由台南市長黃偉哲頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局表示，今年接受表揚宗教團體計103間宗教團體，有佛教、道教、基督教、天主教及一貫道等宗教團體，皆績效卓著。今年初經推薦參加內政部表揚者計有下營上帝廟、鹿耳門聖母廟等25間，表揚數為全國之最；另興辦社會公益事務成效卓著，由各區公所推薦接受市府表揚者計有開台天后宮、福德祠等78間。台灣是多元文化融合的社會，彼此間相互尊重，社會因而蓬勃發展。宗教團體熱心慈善公益，樂於教化人心向善，遇到天災人禍時，都會立即站出來，募集物資、撫慰民心，讓民眾度過難關，這股熱忱是社會和諧進步的最大動力。

▲台南市政府28日上午於福爾摩沙遊艇酒店舉行「台南市2024年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會」，由台南市長黃偉哲頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本市自2013年起，積極推動廟會優質化政策，不論廟會活動減少施放爆竹煙火，或倡導環保節能減碳政策等，均有相當成效，特別感謝各宗教團體的配合與執行。本次獲獎之宗教團體，皆是發揚公益、服務社會績效卓越者，並積極配合與執行本市所推動之宗教優質化政策，包括減少施放爆竹煙火、使用環保金爐或環保鞭炮機、推動節慶集中辦、紙錢集中燒、以功代金等措施。

此外，平時也協助市府推動各種活動，如響應市府敲鐘祈福活動、台灣燈會期間共同營造遍地開花的美景等比比皆是；有些則是每年舉辦各式心靈、衛教講座等，藉此培育青少年道德思維，並提供養生且有益於身心靈的課程；也有免費提供適當場地並與市府配合支持身心障礙者、弱勢團體就業服務；或是捐助公益善款供急難救助，紓解經濟上弱勢家庭並給予必要的協助。

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