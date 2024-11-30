中國男砍死日籍10歲童　今遭正式逮捕！日本學校怕爆「這天」放假

▲深圳日本人學校外，一名日本籍男童慘遭中國男性持刀砍死，大批維安人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

位於中國廣東省深圳市的「深圳日本人學校」，今年9月18日發生一名年僅10歲的日籍男童慘遭中國籍44歲男性持刀砍殺死亡的慘劇，當天正好是九一八事變93周年，男童母親目睹兒子在現場留下的大片鮮血，崩潰求救。如今，中國已經正式逮捕該名兇嫌，不過仍未向日本政府交待詳細的犯案動機。

根據《日本放送協會》，熟稔日中關係的情報人士今（30）日透露，儘管9月該名中國籍男性犯案後，已經被中國司法當局拘留，不過直到最近才終於將該名男子正式逮捕，但是中國相關單位仍未向日方交待詳細的犯案動機。

因此，日本政府持續向中國要求，必須針對日籍男童遭砍殺死亡一案進行詳細說明，包括交待該名44歲中國籍男子的犯案動機。

其實，最近中國境內接連發生震驚當地社會的校園攻擊案，掀起一陣殺人狂潮，就連在中國當地工作生活的日籍公民都深感不安。自從深圳日本學校發生兇殺案後，如今中國更將於12月13日迎來「南京大屠殺」紀念日。考量到師生的人身安全，位於中國境內與香港的日本人學校，決定該日將停課一天，或是改成線上授課。