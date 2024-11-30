喪盡天良！花蓮冷血情侶「巴掌打死女兒」　半年後足月男嬰也慘死

▲花蓮一對情侶涉嫌1年內先後虐死女童、男嬰。（示意圖／ETtoday資料照）



記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮縣光復鄉今年4月發生一名1歲4個月大女童，疑似遭宋姓生母、陳姓男友甩巴掌，造成受虐性腦傷送醫不治，沒想到這對無良情侶，竟又將第2名僅1個月大的男嬰活活打死，昨(29日)花蓮地檢署向法院聲押宋女、陳男獲准。

回顧第一起案件，今年4月20日凌晨1名1歲4個月女童突然失去呼吸心跳，生母宋女與宋女的陳姓男友緊急送醫搶救，但醫生發現女童傷勢過於嚴重，頭部兩側頂葉及左側顳葉硬腦膜下出血合併缺氧缺血性腦病變，以及雙側視網膜出血之嚴重傷害，腦幹功能嚴重受損，搶救9天後仍不幸宣告不治，體內甚至被驗出安非他命。

花蓮地檢署深入追查後發現，4月19日中午因陳男與宋女講電話時聽聞女童吵鬧，竟唆使宋女掌摑女兒臉頰，但女兒再度哭鬧，宋女又以右掌猛力搧打女兒臉部，造成死亡悲劇，當時檢方向法院聲押2人獲准。

難以想像，今年10月15日陳男與宋女的兒子出生，昨天傍晚卻突然失去呼吸心跳，送醫搶救不治，院方發現男嬰身上臉部兩邊及左腹部有瘀青，疑似遭虐待立即通報。檢警進一步追查發現，當時事發現場除了陳男外，還有另外2名友人，通知到案說明後，陳男供稱兒子睡覺時突然沒了呼吸心跳，才趕緊送醫，否認動手。然而，昨天花蓮地檢署再度拘提陳男、宋女到案說明，認為2人涉嫌虐童，向法院聲押再度獲准。