全球最危險星巴克開業！距北韓「僅1.4公里」　遊客搶拍貧窮農村

▲星巴克在南韓京畿道金浦市月串面的觀景台上新開分店，距離北韓只有1.4公里。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近年來南北韓緊張情勢升溫，北韓（朝鮮）不僅多次向南韓空飄穢物氣球，更對著南韓透過擴音設備24小時播放鬼哭狼嚎的噪音，導致邊境居民們苦不堪言。在此之際，知名連鎖咖啡廳「星巴克」選擇在京畿道金浦市開設新店鋪，距離北韓邊境只有1.4公里，就連外國觀光客都搶著看北韓貧窮農村風光。

根據《韓聯社》，跨國連鎖咖啡廳「星巴克」位於南韓京畿道金浦市月串面愛妓峰和平生態公園觀景台的新店鋪，於昨（29）日正式開業，放眼望去北韓松岳山的景致盡收眼底，由於此地距離北韓只有1.4公里，因此民眾抵達此處前必須先通過軍事檢查哨所。

▲▼旅客能邊享用星巴克的飲料與蛋糕，一邊欣賞北韓的景致。（圖／達志影像／美聯社）

目前南北韓僅是休戰狀態，加上尹錫悅政府上台後緊張情勢升溫，此間星巴克自然成為全球最危險、同時也是最靠近北韓的分店，因此受到《美聯社》、《CNN》、《路透社》等外媒關注，遊客們可以一邊在觀景台享用著飲料、一邊觀賞北韓靜謐的山間農村風光。

開業第一天，便吸引包括外籍遊客在內等40多人慕名前來，只要攜帶規格較好的望遠鏡或是具有放大功能的相機，甚至能夠親眼目睹漢江對岸的北韓民眾，因此觀景台上擠滿著遊客。

當地南韓居民受訪表示，「如今北韓近在眼前，好想和那些住在對面的北韓居民們，分享著這美味的咖啡！」

▲▼從星巴克用望遠鏡，可以望向對面北韓開豐郡，甚至能一窺居民的生活樣貌。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，位於京畿道金浦市的愛妓峰，曾經是韓戰期間南韓軍與北韓軍的激戰地點，目前此處的生態公園設有紀念碑、展示館、庭院等。金浦市府為了將愛妓峰打造成國際觀光名勝，更計畫與星巴克共同開發相關紀念商品，同時計畫興建觀光單軌、能夠容納各種文化藝術設施且能召開國際會議的場館。