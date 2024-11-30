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男友三觀超合家境小康　1原因竟被女友媽嫌棄「這男生不能結婚」

▲▼情侶,夫妻,家庭規劃,渡假,休閒,炎熱,高溫,散步,旅行,兩性,伴侶,生活,假日。（圖／記者周宸亘攝）

▲男友三觀超合家境小康，1原因竟被女友媽嫌「這男生不能結婚」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

結婚要考慮的因素非常多，除了生活習慣、處事觀念外，原生家庭相處也很重要。一名女網友表示，男友家境小康，價值觀跟她很接近，生活上或出門旅遊都沒有吵過架，不過由於剛換公司，薪水只有4萬元，她的媽媽就嫌棄說「這個男生不能結婚」，讓她非常苦惱，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，男友家境小康，價值觀跟她很接近，生活上或出門旅遊都沒有因為吃飯或其他細節吵架，一切都很順利，男友家庭關係也好，親戚都像朋友一樣無話不談，是她很嚮往的家庭關係，男友家裡經濟狀況也不錯，「男友父親有想幫他在結婚前買房子，家裡孩子包含男友也都曾送到歐洲遊學」。

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原PO無奈說，某次無意間讓她的媽媽知道了男友的薪水，男友前面有幾年的工作經驗，但現在剛換新的公司不久，薪水大概只有4萬元，媽媽就告誡她「這種男生可以交往，不要結婚，薪水太少了，家裡的錢不是他的錢」，讓她聽了很難受，「想請問大家有經驗可以跟我解釋，媽媽為什麼這麼說嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「就是男友沒錢的意思啊．他家頂多小康但不算富二代，擔心妳以後吃苦，就這樣」、「認同妳媽媽，覺得對方父母有錢不是重點，重點是自己有沒有努力」、「意思應該是他本人實力不足吧」、「大概是傳統的男生要養家的心態吧」

也有人說，「男生真的不能讀純文組，薪水沒有六、七萬 就是被留言區各種嫌，為什麼一直怕女生吃苦，男生吃苦就沒差嗎，女生夠強就算男生賺四萬一樣不會有人吃苦，爭取平權的各位有志氣一點好嗎」、「媽媽怎麼不說女兒賺太少」、「你男友對你好，相處的細節這些都是你自己才清楚，媽媽不知道，她判斷的標準只有男友的薪水，建議以後別再提了，你們兩個默默努力就好」。

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