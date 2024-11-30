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豪華別墅飛了！法富商上億遺產留給貼身管家　1原因判定無效

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲貼身管家娜塔萬本人並未因別墅相關案件受到調查。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

法國59歲女富商凱薩琳（Catherine Delacote）在泰國經商，但今年4月選擇輕生，並把1億泰銖遺產留給貼身管家娜塔萬（Nattawan，又稱Pa Tim）。只不過泰國警方在調查7個月後發現，整起案件存在非法商業活動等狀況，導致凱薩琳大筆遺產無效，別墅無法留給貼身管家。

Khaosod English報導，泰國警方是在女富商凱薩琳輕生之後展開調查，爭議遺產包括一棟土地價值3000萬泰銖的豪華別墅，以及別墅附近2塊價值2000萬泰銖的土地。調查行動結束之後，相關單位提出多項指控，包括在官方文件填寫虛假資訊、經營未獲授權的外國企業（特別是土地交易）、外籍人士非法收購土地、利用泰籍人士規避外企限制。

警方已於26日提交相關證據。在此之際，2名泰籍人士通賽（Thongsai Katisuk）、拉查帕（Ratchaprapa Soreda）面臨提交虛假官方文件、協助外籍人士非法收購土地等指控。

至於貼身管家娜塔萬本人並未因別墅相關案件受到調查，她可能保有對其他遺產的權利，包括銀行存款、保險箱內的珠寶等等。當地記者27日前往拜訪娜塔萬，她稱，一切如常，仍依舊持續維護清潔豪宅別墅，如同凱薩琳生前那樣。

今年4月29日，凱薩琳在豪宅輕生，並發送類似遺囑的訊息給相識17年的貼身管家娜塔萬，要把別墅、鄰近土地、豪車、珠寶與銀行存款都留給她。

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►女富商輕生「上億泰銖資產」留給貼身管家　別墅豪車存款全送出

 

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