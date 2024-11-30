「出租人妻」價碼喊到300多萬！　泰國紅燈區黑幕揭秘

▲泰國紅燈區的「出租人妻」日益盛行。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

泰國觀光勝地芭達雅（Pattaya）紅燈區近年興起一股「出租人妻」的爭議風潮，來自貧窮鄉村地區的年輕女性，替觀光客提供伴侶服務，收費標準依據長相、年齡、教育程度而有不同，從1600美元（約新台幣5.2萬元）到11.6萬美元（約新台幣376萬元）不等。

Thaiger報導，「出租人妻」又被稱為「黑珍珠」，由泰國女性向外國遊客提供收費且短期的陪伴體驗，在數日至數個月期間，提供各式各樣的服務，從隨性陪伴到觀光導遊都有，雙方通常會在酒吧、餐廳或夜店直接協商。

作家艾曼紐（Lavert A. Emmanuel）在新書《泰國禁忌》（Thai Taboo）之中探討了這種現象，包括具體案例做法，以及它如何成為掙扎求生年輕人的重要收入來源，「這不僅僅是一種交易安排，一些女人最終與她們的客戶結婚，另一些則與客戶維持長期的有償關係。」

泰國「出租人妻」受到日韓類似服務的啟發，在都市化及高標準生活帶來莫大孤獨感之際，滿足各國客戶的需求。此外，文化因素也發揮了作用。泰國對於感情關係的態度相對自由，與其他地方相比，可能面臨較少的污名。

儘管這種做法非常普遍，實際上卻處於法律灰色地帶。雖然泰國政府承認，卻沒有制定法律加以監管，被批評讓女性更容易遭受剝削。也有媒體指出，對於一些人而言，「出租人妻」代表著一種彌補經濟差距的方式，但對於其他人而言，卻反映出令人不安的社會不平等。