泰國曼谷工安事故3死10傷 「起重機倒塌」原因曝光

▲泰國曼谷發生工安事故3死10傷。(圖/翻攝自X)

文/中央社

泰國警方表示,首都曼谷(Bangkok)附近一處建築工地29日發生起重機倒塌事故,造成3名工人死亡及10人受傷。

法新社報導,這起事故發生在29日清晨曼谷以西的龍仔厝府(Samut Sakhon),當時一台起重機在建造高架橋的途中倒塌釀禍。

龍仔厝府警方指出,這起事故造成3名工人當場死亡,另外造成10人受傷,當中數人身受重傷。

由工程師和警方組成的小組正在調查起重機倒塌原因。當局研判,可能是起重機的吊梁負載過重所致。

泰國總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)在社群平台X發文表達「深切哀悼」之意,並說政府將成立委員會調查這起事故。

在泰國,營建業者常忽視安全規定且未經核准就動工,因此工地發生事故時有所聞。例如今年3月,曼谷東部一座工廠的起重機於施工期間墜落,造成7人死亡。

