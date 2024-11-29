11歲女童「嚴重肺炎」入加護病房　治不好才認：抽電子煙半年了

▲泰國一名11歲女童因吸食電子煙罹患嚴重肺炎，引發社會對電子煙氾濫的關注。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名11歲女童因罹患嚴重肺炎，被送至加護病房治療，不過治療效果卻一直沒有太大進展，醫生也始終無法找出女童患病的原因，直到她病情惡化後，才向醫生坦承自己吸食電子煙已達半年，引發泰國社會對電子煙易於取得及青少年健康問題的關注。

泰媒引述粉專「海軍之聲」報導，女童先前患有肌無力，但經治療後病情已穩定，能進行正常活動。然而，一個月前，她突然出現了疲勞、咳嗽，伴有大量痰液等症狀，而被家人送院求醫。

在接受詳細體檢後，醫生診斷她患有肺炎，但女童接受了多種治療方式仍無法改善，最後病情甚至惡化到需插管協助呼吸，還被送入加護病房。在醫生多次追問下，女童最終才坦承自己其實已吸食電子煙半年。

她透露，她家附近的巷子很容易就能買到各式電子煙，自己也因為電子煙有多種不同的顏色和口味而深深著迷，逐漸上癮。醫生得知後終於對症下藥，給予類固醇治療，最後才讓女童的病情逐漸好轉。

這起事件再次引發了泰國社會對電子煙危害的警戒。泰國皇家兒科醫學院代表素披茶博士指出，越來越多學齡兒童因吸食電子煙，或受家中二手煙影響而生病，強調電子煙在青少年族群中易於流行，不僅危害個人健康，也對公共衛生構成挑戰。