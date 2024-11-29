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減塑日常做起！花蓮重慶市場推購物塑膠袋減量　1個月21萬個

▲▼花蓮重慶市場推廣購物用塑膠袋減量」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮重慶市場推廣購物用塑膠袋減量」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局與花蓮市公所攜手合作，於本年度6月至11月於重慶市場舉辦「重慶市場購物用塑膠袋減量推廣」活動，共計234家攤商響應，活動至今推估已約減少21萬個購物用塑膠袋，預計12月份再推出加碼活動！

▲▼花蓮重慶市場推廣購物用塑膠袋減量」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚呼籲民眾，逛市場時可實行減塑三招「買菜自備環保袋、蔬果儘量併一袋、不要每攤都要袋」，減少使用一次用塑膠袋，促進源頭減量，減輕環境負擔，並逐步養成永續生活模式。

▲▼花蓮重慶市場推廣購物用塑膠袋減量」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本年度「重慶市場購物用塑膠袋減量推廣」活動，鼓勵攤商主動詢問塑膠袋需求，各類蔬果採用合併盛裝，現場並設置「袋袋愛分享」二手袋循環箱，可供民眾索取，並推出自備購物袋（容器）兌換現金抵用券獎勵活動，期盼養成民眾減少使用塑膠袋習慣，經過半年推廣期，目前消費者減塑意識已逐漸提高，願意循序漸進地減少使用塑膠袋。

▲▼花蓮重慶市場推廣購物用塑膠袋減量」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼民眾改以自帶容器及環保袋購物，對於減塑活動相當配合。

為加強推廣減塑意識，鼓勵更多民眾一同進行環保行動，花蓮縣政府將於12月辦理4場次加碼兌換活動，活動當日自備購物袋（容器）之民眾，可兌換壹佰元現金抵用券，每場次限量發放100張，若發放完畢將發送宣導品。活動詳情，可參考FB粉絲專頁「花蓮縣環保局-資源回收走透透」（https://www.facebook.com/HLEpb）。

▲▼花蓮重慶市場推廣購物用塑膠袋減量」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府積極推行聯合國17項永續發展目標（SDGs），期許將減塑減廢、再生循環、責任消費與生產、節能減碳等概念，落實於縣政治理及民眾生活中。本次以花蓮市重慶市場做為示範市場，期盼引領民眾逐步改變購物習慣，讓減塑行動融入日常，一同打造永續花蓮。

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