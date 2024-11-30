曾姦殺國二女！淫魔性侵7女逃死刑　出獄披袈裟再伸狼爪判13年

▲高雄黃姓男子曾犯下姦殺(未遂)少女等7起性侵案，出獄後出家卻又再犯。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

78歲黃姓男子曾犯下7起性侵案，多次出入監獄，其中一名受害鍾姓少女只因為反抗，慘被黃男勒頸身亡，即轟動一時的「鍾正芳命案」，黃男雖一度被判死刑，但上訴後被改為無期徒刑，又遇減刑僅判10年6月，出獄不到5年就再因性侵少女入獄。而黃男出獄後遁入佛門，披上袈裟卻仍惡性不改，再度性侵前妻有智能障礙的女兒，全案經台灣高分院審理，法官認為黃惡性重大，依攜帶兇器侵入住宅對心智缺陷女子犯強制性交罪，判他13年徒刑。可上訴。

判決指出，黃男不僅有搶奪、竊盜、公共危險等諸多犯罪紀錄，從他年輕起就犯下多起性侵案，包含在1972、1973年間以持刀逼迫、灌醉、扼頸等方式，性侵4名國中少女和1名女性，遭法院處9年徒刑，期間恰逢1975年間罪犯減刑條例，黃男坐牢不到3年，就在1976年12月假釋出獄。

黃男出獄後在高雄擺攤，改賣狗肉、蚵仔煎維生，一日他見年僅14歲的鍾姓國二少女騎腳踏車正要回家，黃男心生淫念，將少女攔下攀談，並誘至他承租的小房間性侵。過程少女反抗，被黃男勒頸到喉骨變形，窒息身亡，黃男則在施暴中因過於興奮早洩而性侵未遂。隨後黃男將少女屍體用花巾、尼龍繩綑成胎兒狀，棄屍在瓦窯蓄水池內。

黃男因對少女姦殺未遂又遺棄屍體，在當時引發強烈輿論，法院在千名民眾的矚目與旁聽下，一、二審皆判他死刑，全案經最高法院兩度撤銷發回更審，台灣高等法院台南分院改判黃無期徒刑，經最高法院駁回上訴確定，然而1988年因為減刑，黃男刑期縮減為10年6月，同年執行完畢出監。

黃男不知悔改，於1993年和未滿16歲少女到KTV飲酒作樂，趁少女酒醉不醒人事，性侵少女得逞，再度被判刑6年，並在2004年縮減刑期假釋出獄。

前科累累的黃男出獄後，改名重新出發，出家並在屏東主持某禪寺，和前妻及前妻的女兒小花(化名)比鄰而居。黃男明知小花有心智缺陷，趁前妻去外地參加法會，拿著玻璃酒瓶擅自闖入小花家，對小花威嚇「要讓妳死」後，對她性侵得逞，事後丟了1千元給小花了事，小花把錢交給媽媽說「豬哥給我的性侵的錢」，前妻聽了痛哭並報警。

該案審理時，黃男辯稱他78歲年事已高、已經沒有性慾，「那羞恥的事我不願意做」，他是遭前妻母女倆迷昏並仙人跳，希望法官看在他年邁高齡的份上減刑。

法官認為，黃男為出家人，和同為法師的前妻一同主持禪寺，在本案前黃男就曾對7名女子下手，且多選擇涉世未深、自保能力較弱的國中少女，包含本案也是選擇有智能障礙的被害人犯案，可見黃男惡性之深，並沒有因年事已長或披袈裟出家而消弭，量刑不宜過輕，依攜帶兇器侵入住宅對心智缺陷女子犯強制性交罪，判他13年徒刑。黃男上訴被駁回。可上訴。