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鐵道迷快衝！高雄百年鐵道今復駛　31輛見證歷史經典火車一次看

▲濱線觀光列車「哈瑪星號」正式啟航。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲濱線觀光列車「哈瑪星號」今日在百年舊軌道上正式啟航。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

今年是高雄設市100年的日子，高雄市政府企劃「百年好市」，展開哈瑪星濱線舊軌道復駛計畫，今(29日)觀光列車「哈瑪星號」重啟營運，未來持續在周末、國定假日行駛，並於每月1日開放購票。此外，哈瑪星鐵道園區還展示31輛經典火車，它們見證了台灣百年產業發展的奮鬥史，具有特殊歷史意義，鐵道迷千萬別錯過。

濱線觀光列車「哈瑪星號」今日正式啟航，高雄市長陳其邁從當年高雄港站結束營運前的站長陳文川（現任臺鐵南區營運處處長）手上，接下象徵火車通行證的「電氣路牌」，在高雄設市百年的歷史時刻，承接下讓百年鐵道復駛的重任。

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▲陳其邁市長從高雄港站前站長陳文川手上，接下象徵火車通行證的「電氣路牌」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁市長從高雄港站前站長陳文川手上，接下象徵火車通行證的「電氣路牌」。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁表示，哈瑪星充滿許多高雄人的回憶與感情，哈瑪星濱線復駛是我們的夢想，「濱線啟程:哈瑪星再出發」計畫，歷經超過一年，特別感謝各方的支持相助，讓哈瑪星號得以再次行駛於舊濱線軌道上，為高雄人帶來往日美好回憶。哈瑪星及高雄港站是高雄發展的起點，124年後的今天再次回到這裡，他宣布將11月29日「打狗-台南」段縱貫線正式營運的日子宣示為「高雄鐵道日」。

文化局表示，「哈瑪星號」啟航邀請了眾多當年服務於高雄港站的老員工回娘家，見證這次鐵道界的重要時刻。而此次園區展出31輛台灣鐵道史中不同時期、不同功能的火車，將帶大家一窺鐵道在台灣發展中扮演的角色。

▲哈瑪星鐵道園區動靜態展示共29款31輛火車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲哈瑪星鐵道園區動靜態展示共29款31輛火車。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，哈瑪星鐵道園區將五福路側的檢修車棚全面整理，更有商家進駐，回應歷史上從1900年到1908年打狗驛隨著填海造陸逐步往港邊長大的過程，「哈瑪星號」行駛的一小段承載著高雄這一百多年來鐵道、港口與產業發展的歷史與奮鬥過程。

▲「濱線觀光列車哈瑪星號」今日正式啟航，現場民眾熱情排隊購票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「濱線觀光列車哈瑪星號」今日正式啟航，現場民眾熱情排隊購票，官網下周末已售罄。（圖／記者許宥孺翻攝）

濱線觀光列車「哈瑪星號」於今日啟航後，將持續在周末和國定假日行駛；配合這次啟航活動，文化局籌備連續3個周末以「鐵道音樂市集」、「香蕉派對」、「動漫迷的無限列車」3個主題連番上陣，從創作鐵路便當的美味體驗、鐵道園區的音樂舞台、來自日本門司港的香蕉叫賣、兒童劇團與太鼓演出，以及與動漫祭連動的活動。

未來「哈瑪星號」的班次將於每月1日起於駁二官網開放線上購票，同時也保留部分座位供旅客於發車當日在舊打狗驛月台現場購票。

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