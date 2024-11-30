跨性別女警撿屍下藥！2帥男警慘遭「真空狂吸」性侵　陰莖嚴重受傷

▲德國柏林警察局跨性別女副代表茱蒂涉嫌性侵2名男同事。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

男生也得保護好自己的安全！德國柏林一名27歲的跨性別女警茱蒂，最近選擇前往一間以性愛派對與變裝癖聞名的俱樂部玩耍，途中遇到2名長相俊秀、身材英挺的男警，在一見鍾情後，她決定將2名男警帶回公寓「續攤」，等到男警喝醉酒後，便開始使用陰莖真空吸引器性侵。

根據《每日郵報》，德國當地媒體Bild透露，德國柏林現年27歲的跨性別女警茱蒂（Judy S.）選擇於11月初某個月黑風的夜晚，前往以放縱的性愛派對與戀物癖著稱的奇巧俱樂部（KitKat Club）遊玩，該間夜總會的顧客多元，包括異性戀與LGBTQ性少數族群，每周六固定進行的活動，甚至嚴格要求訪客必須穿著乳膠衣、皮革等各種滿足戀物癖要求的穿著。

過程中，茱蒂巧遇2名長相英俊的男警，心花怒放之下決定將兩人帶到住處「續攤」，2名男警回到茱蒂的住處後變得非常醉，且無法在公寓裡自由行動，不過他們聲稱自己並未吸食任何毒品，事後2名男警的陰莖嚴重受傷，原來是遭到跨性別女警以陰莖真空吸引器性侵。

2名男警選擇於11月12日報案，他們聲稱自己在茱蒂的公寓裡被下藥性侵。警方後來展開調查，果然在茱蒂的住處內發現古柯鹼，不過警方並未透露過多細節。最後，警方將茱蒂停職處分。