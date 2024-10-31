奧萬大30周年慶開幕活動延期　6米高竹編領角鴞11／16亮相

▲奧萬大30周年慶開幕活動及音樂會延期至11月16日辦理。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象署預估康瑞颱風午後將於花東交界登陸，奧萬大國家森林遊樂區原定於11月2日舉辦慶祝奧萬大30週年慶開幕活動，有鑒於山區道路易受颱風豪雨影響，將延期2周至11月16日、17日。

奧萬大國家森林遊樂區在2023年遭遇卡努颱風重創，經半年修整後恢復運作，今年為慶祝30週年慶，特別規劃安排音樂會及竹夢30開展活動，其中以高達6米的「福鳥新生-領角鴞」大型國產竹編裝置藝術最受期待和矚目。

▲「福鳥新生-領角鴞」大型國產竹編裝置藝術。

林業保育署南投分署表示，周年慶系列活動期間的11月2、3、9、10、16、17、23、24、30日，及12月1日等周末假日，奧萬大國家森林遊樂區門票全部提供10元優惠價，呼籲民眾待天氣穩定後再進入園區、參與30周年慶生活動，欣賞表演、逛市集、步道健走，療癒身心靈。

奧萬大最新訊息可連結奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站（https://booking.taiwantravelmap.com/user/booking.aspx?m=1111&lg=ch），或參考臉書（Facebook）「奧萬大情報站」、「奧萬大部落楓采」粉絲專頁。