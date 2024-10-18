　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家扶青年環島義賣漢堡！　「車窗沒關」大膽賊5秒鐘偷光辛苦錢

記者唐詠絮／彰化報導

家扶暖心自強青年阿強，開著餐車從屏東跑全島賣漢堡，曾到彰化為肯納兒、家扶做公益，16日抵達彰化員林，一行7人賣漢堡辛苦一整天，身邊的生活所需及所得共1萬多元，放在車上後竟全被小偷偷走，PO文後還被網友狂酸「自導自演宣傳」，讓他難過到極點。所幸員林警方調閱監視器，今天（18日）下午逮到小偷，但偷來的錢已全花光，偵訊後依竊盜罪嫌移送。

▲環島義賣餐車，車門未鎖辛苦錢全遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環島義賣餐車，車門未鎖辛苦錢全遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環島義賣餐車，車門未鎖辛苦錢全遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環島義賣餐車，車門未鎖辛苦錢全遭竊。

七個老闆之一的阿強指出，他昨天（17日）晚間大約九點半的時候，終於收拾完餐車，結果才發現放在另一輛貨車上的錢，竟然被偷了，「我們每天長期在外辛苦工作，我們7個人，吃喝住都長期外面生活需要用到錢，一整天下來還遇到這樣的事情，真的心很累，為此po文要小偷出面自首還錢，但一直等到昨日深夜都未見竊嫌，只好報警」。

警方調出監視器畫面發現，竊嫌走到餐車前，發現車窗沒關，直接伸手拿出車上錢包，拿走現金後又把錢包放回去，過程只有5秒鐘，拿走錢後全花光殆盡，竊嫌是埤頭人、騎機車到員林，在餐車旁流連許久後下手行竊。

▲環島義賣餐車，車門未鎖辛苦錢全遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲家扶自強青年環島義賣，餐車車門未鎖，辛苦錢全遭竊。

員林警分局表示，員林派出所於10月17日22時許，受理邱姓民眾報案，指稱其所有的自小貨車停放在員林市浮圳路段上，要上車離開時發現放在車上的錢包不見，損失財物1萬多元。受理報案後，立即擴大調閱周遭監視器，掌握特定對象，並於今日下午查緝邱姓犯嫌到案，全案依竊盜罪嫌移送彰化地檢偵辦。

員林分局呼籲民眾，對於自己所有財產、物品等，應確實保管或上鎖，降低遭竊風險。警方絕對嚴正執法；同時民眾若發現可疑人事物，應立即通報警方，共同守護民眾財產安全。

▲環島義賣餐車，車門未鎖辛苦錢全遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
金鐘獎／王彩樺彎腰「34D」蹦出來　夏和熙：裡面都沒穿
明變天「3地雨最猛」　可能有颱風「最靠近時間曝」
金鐘獎／《嗨！營業中》5人登紅毯！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼
金鐘獎／苗可麗戰袍「上下全開」　邪惡春光畫面外洩
貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲
金鐘獎／王彩樺「東西半球全迸出」！首入圍哭了
金鐘獎／紅毯神秘超兇妹「UU邊走邊晃」穿超低胸
金鐘獎／路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半
金鐘獎／紅毯驚見「沙漏腰女神」！穿魚尾服超辣真實身材曝光
金鐘獎／大霈「純白平口禮服」！　細腰、美腿大放送
快訊／國道客運陷恐怖火海！　緊急撲滅中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1八堵段客運成「駭人火球」畫面曝！　車上44人全疏散

疲勞上路釀禍！摔落人止關20公尺懸崖　騎士奇蹟獲救僅輕傷

獨／違規過馬路遭撞亡！母痛哭一夜認屍　目擊者驚：重機速度太快

家扶青年環島義賣漢堡！　「車窗沒關」大膽賊5秒鐘偷光辛苦錢

趁國中女同學酒醉借宿襲胸摸臀+偷拍　色男認錯賠償20萬獲緩刑

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」　女顧客主動脈慘斷

快訊／偷開車撞死3人！　15歲少年「雙手上銬」走上囚車

快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動　3警壓制奪刀

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

快訊／國1八堵段客運成「駭人火球」畫面曝！　車上44人全疏散

疲勞上路釀禍！摔落人止關20公尺懸崖　騎士奇蹟獲救僅輕傷

獨／違規過馬路遭撞亡！母痛哭一夜認屍　目擊者驚：重機速度太快

家扶青年環島義賣漢堡！　「車窗沒關」大膽賊5秒鐘偷光辛苦錢

趁國中女同學酒醉借宿襲胸摸臀+偷拍　色男認錯賠償20萬獲緩刑

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」　女顧客主動脈慘斷

快訊／偷開車撞死3人！　15歲少年「雙手上銬」走上囚車

快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動　3警壓制奪刀

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

連恩「生前最後見到的成員」　一世代奈爾痛喊：沒想到那晚擁抱是永別

金鐘獎／日妹妹頭舞團現身紅毯！　網看特寫嚇到：怎麼都長一樣

台中驚見石虎骨折躺路中！好心人救援幸運復原中　超萌模樣曝

金鐘獎／紅毯突被問哪個政治人物「反差最大」？視網膜謹慎給答案了

德保拉是兄弟最好投手　平野談總冠軍戰帶3捕考量　

金鐘獎／陳庭妮在胡宇威身上留咬痕當幸運物　他害羞放閃「集氣奪獎」

金鐘獎／王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　夏和熙認了：裡面都沒穿

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

金鐘獎／《嗨！營業中》5人5色登場！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼

金鐘獎／苗可麗53歲戰袍太猛「上下全開一片肉色」　邪惡春光畫面外洩

台南師怒砸板擦譙三字經　暴走喊：「再吵冰起來！」

社會熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

被15歲少年撞死！家屬聽聞招魂鈴一響…淚崩顫抖

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

即／新視角畫面曝！男騎士愣住2秒被15歲少年撞死

更多熱門

相關新聞

2冷血國中生虐死貓再丟水溝　校方發出道歉聲明

2冷血國中生虐死貓再丟水溝　校方發出道歉聲明

屏東傳出國中生虐貓，1人持棍棒活活將貓打死，另一人協助錄影，還發社群限時動態，甚至將貓屍丟棄水溝，畫面曝光，網友們不僅肉搜出2人，更砲轟2人冷血。對此，校方證明其中一人是在校國中部三年級學生、另一人是他校的學生。

彰化傳奇「老立仔」辭世！22年前捲金錢豹槍擊案

彰化傳奇「老立仔」辭世！22年前捲金錢豹槍擊案

屏東男學生棒打貓咪　防疫所回應

屏東男學生棒打貓咪　防疫所回應

彰化名人「老立仔」告別式！百輛超跑送行

彰化名人「老立仔」告別式！百輛超跑送行

大型貨車今年釀8死198傷　屏警連3天專案取締違規

大型貨車今年釀8死198傷　屏警連3天專案取締違規

關鍵字：

彰化家扶環島餐車屏東員林偷竊

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面