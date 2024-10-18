家扶青年環島義賣漢堡！　「車窗沒關」大膽賊5秒鐘偷光辛苦錢

記者唐詠絮／彰化報導

家扶暖心自強青年阿強，開著餐車從屏東跑全島賣漢堡，曾到彰化為肯納兒、家扶做公益，16日抵達彰化員林，一行7人賣漢堡辛苦一整天，身邊的生活所需及所得共1萬多元，放在車上後竟全被小偷偷走，PO文後還被網友狂酸「自導自演宣傳」，讓他難過到極點。所幸員林警方調閱監視器，今天（18日）下午逮到小偷，但偷來的錢已全花光，偵訊後依竊盜罪嫌移送。

▲環島義賣餐車，車門未鎖辛苦錢全遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環島義賣餐車，車門未鎖辛苦錢全遭竊。

七個老闆之一的阿強指出，他昨天（17日）晚間大約九點半的時候，終於收拾完餐車，結果才發現放在另一輛貨車上的錢，竟然被偷了，「我們每天長期在外辛苦工作，我們7個人，吃喝住都長期外面生活需要用到錢，一整天下來還遇到這樣的事情，真的心很累，為此po文要小偷出面自首還錢，但一直等到昨日深夜都未見竊嫌，只好報警」。

警方調出監視器畫面發現，竊嫌走到餐車前，發現車窗沒關，直接伸手拿出車上錢包，拿走現金後又把錢包放回去，過程只有5秒鐘，拿走錢後全花光殆盡，竊嫌是埤頭人、騎機車到員林，在餐車旁流連許久後下手行竊。

▲家扶自強青年環島義賣，餐車車門未鎖，辛苦錢全遭竊。

員林警分局表示，員林派出所於10月17日22時許，受理邱姓民眾報案，指稱其所有的自小貨車停放在員林市浮圳路段上，要上車離開時發現放在車上的錢包不見，損失財物1萬多元。受理報案後，立即擴大調閱周遭監視器，掌握特定對象，並於今日下午查緝邱姓犯嫌到案，全案依竊盜罪嫌移送彰化地檢偵辦。

員林分局呼籲民眾，對於自己所有財產、物品等，應確實保管或上鎖，降低遭竊風險。警方絕對嚴正執法；同時民眾若發現可疑人事物，應立即通報警方，共同守護民眾財產安全。