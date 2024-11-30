拜登第18度對台軍售！包括F-16備件總價125億　2025開始交付

▲這是美國總統拜登任內第18度對台軍售。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
美國國防安全合作署（DSCA）29日宣布最新一波對台軍售案，包括台灣F-16機隊備件後續支援等，總計3.85億美元（約新台幣125億元）。這是美國總統拜登任內第18度對台軍售，預計2025年開始交付。
依據美國國防安全合作署新聞稿，美方此次總計宣布2筆軍售案，除了出售F-16戰機以及電子掃描陣列雷達（AESA）相關備件與維修服務，也決定售台資通電軍「戰術區域通信系統後續維持」，美國國務院均已批准。
美國國防安全合作署表示，F-16機隊備件與電子掃描陣列雷達的軍售案成本大約3.2億美元，預計2025年開始交付，相關設備將從美國政府庫存轉移。此次軍售案有助保持台灣F-16機隊戰備狀態，提高應對當前與未來威脅的能力，讓台灣推動軍隊現代化維持防衛能力，符合美國國家、經濟與安全利益，且有助維持該區域政治穩定、軍事平衡、經濟進步，且出售相關裝備與支援並不會改變區域基本軍事平衡。
另外，在資通電軍「戰術區域通信系統後續維持」一案，金額約6500萬美元，主要承包商為通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems）。
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