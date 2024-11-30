拜登第18度對台軍售！包括F-16備件總價125億　2025開始交付

總統賴清德今（30日）下午將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等南太平洋3友邦，期間也將過境美國夏威夷與關島。國民黨主席朱立倫表示，「這一次沒有辦法過境美國本土，我相信還是一個遺憾」，但希望未來台美關係能夠因為賴清德稍微轉變一下，盼賴清德不造成區域安全的任何疑慮時，能夠順利過境美國本土。