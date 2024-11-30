浪費錢又沒用！美藥劑師打槍3種熱銷保健品　綜合維他命上榜

▲藥劑師卡哈妮提醒網友市售許多保健食品功效不大，並透露三種保健品自己絕不會食用。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

調查發現，美國人有一半以上每天都吃一堆維他命和保健食品。但醫生和藥師都說，其中許多產品並無實質益處，這些東西很多都是白花錢！

根據每日郵報（Daily Mail）報導，藥劑師卡哈妮（Amina Khany）透過個人TikTok頻道向其27.1萬名粉絲分享，有3種保健品她絕對不會碰。第一種是維他命軟糖，根據美國心臟協會的建議，成年女性每日糖分攝取量應低於25克，男性則應低於36克。維他命軟糖雖受消費者歡迎，但其高糖分含量不容忽視。每顆軟糖通常含有約3-5克糖，建議每日攝取量為2顆。

卡哈妮指出，這些產品本質上就是糖的顆粒，過量攝取可能導致礦物質攝取失衡，甚至造成中毒，認為想吃甜的乾脆直接吃甜食。加州大學洛杉磯分校的醫師則警告，即使維他命軟糖標榜無糖，但可能含有其他高糖分的甜味劑，例如果汁濃縮液或糖醇，長期攝取恐導致消化問題。家庭醫師查佩爾（Zariah Chappell）也指出，兒童往往因為糖果般的口感或外觀而不知不覺吃進過量維他命，也在體內累積過多的糖分。

此外，卡哈妮認為，研究顯示市售的綜合維他命通常只含有微量的關鍵營養素，無法滿足人體的實際需求。約翰霍普金斯大學曾針對45萬人進行的研究，以及另一項針對1,700名心臟病患者的5年追蹤研究，皆未發現綜合維他命在預防心臟病方面有任何顯著效果。

最後卡哈妮提醒，網路上許多聲稱能改善髮質、膚質和指甲的保健食品，其實效果並不明顯。相較於綜合型保健食品，針對特定問題的單一保健食品可能更有效果，例如維他命B8有助於頭髮生長，維他命D則有助於改善皮膚健康。在接受「消費者報告」採訪時，哈佛醫學院副教授柯亨（Pieter Cohen）表明，目前沒有足夠的科學證據支持保健食品能有效改善因老化引起的脫髮、指甲或皮膚問題。



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