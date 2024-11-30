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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長被告怒嗆綠民代「耍賤」！吳宗憲揭1事不被球迷接受：那叫詐賭

記者閔文昱／綜合報導 

網紅「館長」陳之漢日前自爆做過球版（簽賭），民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚28日現身台北地檢署，按鈴控告館長涉犯賭博、詐欺、組織犯罪條例第2條等罪嫌，台北地檢署也火速分「他」字案，將館長列為賭博等罪被告。對此，館長29日晚間在直播中直言，這種行為就是在「耍賤」。

館長29日晚間邀請國民黨立委吳宗憲在YT頻道討論「反廢死」議題，過程中也討論到對於這次球版爭議的看法。館長表示，他是把自己年輕時犯下的錯當成一個借鏡，希望能告訴觀眾「不要做壞事、不要賭博」，然而這種「勸世文」如今卻被拿到北檢外按鈴控告，令他難以理解。

▲「館長」陳之漢與藍委吳宗憲談論球版（簽賭）爭議。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲「館長」陳之漢與藍委吳宗憲談論球版（簽賭）爭議。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰，下同）

對此，吳宗憲回應，他沒有辦法原諒的事情是「打假球」，因為自己從職棒元年只有4隊時就在支持，到最後發生2次簽賭案打假球，讓他從此不再看職棒，「我很多朋友都是這樣，我這麼愛你們（棒球），到最後卻是被騙的感覺，因為你們打假球。」

吳宗憲強調，打假球是重點，雖然起因是賭盤，但是「賭博和運動這兩個東西在任何一個先進國家都是結合在一起的」，像是美國的職棒、香港的跑馬，所以才會有公益彩券，「今天問題不是出在運動跟博弈掛在一起，而是有人透過博弈去叫球員打假球，從而賺錢，糟糕的是這件事情」。

▲「館長」陳之漢與藍委吳宗憲談論球版（簽賭）爭議。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

吳宗憲坦言，他擔任檢察官多年，並不認為博弈是多傷天害理的事，甚至是能思考能不能變成一項產業的事，不過打假球叫做「詐賭」，因此球迷沒辦法接受的是「詐賭去打假球」，而不是像現在職棒和運彩結合，「這對社會上有什麼攻擊嗎？也沒有啊，所以我覺得這蠻無聊的啦」。

館長感嘆，他從以前就是這麼做、就是這麼說了，「你知道當他們（民代）去站在北檢外面一直說要告我的時候，我覺得那個畫面真的是太經典了。就是你慢了10年，因為我10年前就幹過這件事，最早啦，11年前，我覺得這個就叫作『耍賤』」，就連民進黨立委莊瑞雄都稱自己的朋友不賭合法的、只賭地下的，「這本來就是發生在台灣的（事）啊」。

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