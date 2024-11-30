桃園購物節12／1日起登場　為期3個月祭出首獎千萬現金

▲桃園購物節12/1日起登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園購物節」發票登錄起跑宣傳記者會，29日於市府舉行。市長張善政表示，本次購物節活動自今(113)年12月1日起至明（114）年2月28日止，民眾只要在桃園消費單筆滿300元，即可至活動官網登錄發票參加抽獎，本屆購物節獎項規模更勝往年，除了汽車、機車等豐富獎項外，更祭出1,000萬元現金大獎。

張善政表示，選擇現金作為首獎，主要考量獎項運用彈性，讓得獎者能依個人需求運用，也特別感謝企業界熱情響應，邀請民眾前來桃園觀賞2025臺灣燈會，消費購物抽大獎。

兩度奪得奧運羽球男雙金牌的國立體育大學副教授李洋也受邀出席活動，他表示，因任教於國體大，平時即經常在桃園消費，今年桃園購物節活動設計簡單便民，消費門檻親民且獎項豐富，除歡迎國人多多消費，也透露近期考取駕照，特別期待能抽中汽車獎項，開啟用車生活。

市府經發局表示，由於「2025臺灣燈會」在桃園舉行，今年桃園購物節也將跨年度舉辦3個月。全臺民眾只要取得在桃園市設立登記的實體店家或數位銷售通路所開出的發票（113年11月1日起自114年2月28日發票都能登錄抽獎），單筆消費金額滿300元以上，至「桃園購物節」官方網站（https://reurl.cc/Kdrk8g）註冊會員並登錄發票，即可獲得抽獎序號參加抽獎活動。此外，若持第一銀行桃園市市民聯名卡或桃園市認同卡，單筆消費金額滿300元以上，即可獲得雙倍抽獎序號，提高中獎機會。