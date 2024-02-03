「2023桃園購物節」大獎得主出爐　獎品總價值逾1500萬元

▲桃園市政府「2023桃園購物節」壓軸開獎，獎品總價值超過1500萬元，受到消費者熱烈響應，活動消費登錄總金額達40億元。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

桃園市政府1日舉辦「2023桃園購物節」壓軸開獎，受到消費者熱情響應，累積登錄發票達192萬張以上，活動消費登錄總金額更是高達40億元。經濟發展局局長張誠提到，「40億營業額它所帶動桃園的經濟，所代表的意義是非常繁大的，因為40億的營業額背後會帶動更多的經濟發展，所以我們這次購物節，最重要的目的就是把錢變大，不是只有40億，可能有400億的整個效益在整個活動上面。」

▲「2023桃園購物節」抽出「桃園好棧專屬加碼抽」、「百倍奉還抽」以及「壓軸抽」，共計有超過3百多名幸運兒獲獎。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

而壓軸開獎分別抽出「桃園好棧專屬加碼抽」、「百倍奉還抽」以及「壓軸抽」，總價值超過1500萬元，這次贊助企業包括中華汽車、桃苗汽車、山葉機車、國瑞汽車等，共抽出6輛汽車和24部電動機車、iPhone手機以及機票、家電等多樣超級好禮，共計超過3百多名消費者幸運獲獎。經濟發展局局長張誠補充，「這次登記的發票上面，有40%是在我們『桃園好店』，下一次大家也可以多多到我們『桃園好店』來購物那會更有效益。」

▲桃園市政府經濟發展局局長張誠提到，這次的「2023桃園購物節」活動，不僅帶動店家營業額，也成功帶起來客率的提升；同時也致力為消費者打造更優質、完善的消費環境。

其中消費發票金額500元到1萬元區間發票，數量多達六成，更有高達15億元消費都來自特約店家所開出的發票，成功為特約店家帶動整體營收成長，民眾及店家的總體滿意度高達82%，願意再參加的滿意度更是超過90%。

▲▼獎品總價值超過1500萬元，不僅有汽車、電動機車等，還有iPhone手機以及機票、家電等多樣超級好禮。

經濟發展局局長張誠說，「對店家來講，滿意度高的原因就是收入增加了，因為經過這個活動之後，在這4個月期間，每個店家都發現他們的營業額都有再增高，所以當然是非常值得開心的；同時因為營業額增高之後，所牽動帶來的來客率也一起跟著增高。」桃園市政府積極整合各樣資源，期盼為消費者打造更優質消費環境，經發局也持續規劃多樣活動，有效提振與活絡桃園經濟發展。