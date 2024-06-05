花蓮洄瀾之星正式出爐　「那就醬樂團2人組」奪首獎獲15萬

▲▼花蓮洄瀾新秀爭霸讚選秀經過激烈競爭，洄瀾之星正式出爐。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮洄瀾新秀爭霸讚」在地表演團體徵選活動，日前於花蓮文化創意產業園區舉辦決賽，在激烈的評選中，最終由Fali、Nina&John那就醬樂團隊伍脫穎而出，成為「洄瀾之星」，除了獲得15萬元高額獎金，也將在「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會、「2024-2025花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會登台演出，並透過電視及網路現場直播，向全世界分享來自花蓮最具在地特色的精采表演。

花蓮縣長徐榛蔚對在地表演藝術人才及產業發展格外關心，相當重視表演人才培育，特別舉辦在地團體徵選活動，深獲民眾好評，希望藉由發掘及支持在地的表演人才，向世界展現花蓮的獨特魅力，為花蓮注入更多正能量！

今年徵選第一階段網路報名計有15組團體，有樂團、舞團，其中更包含在地特色原住民歌舞表演，充分展現花蓮的熱情與活力。第一階段由專業評審評比，擇定5組隊伍進入決賽，決賽特別邀請業界專業人士擔任評審，包含唱片製作人陳艾玲、中華音樂人交流協會理事劉玉霖、金鐘獎節目製作人黃曉玫、資深活動策展人島楎、音樂製作人王君暉老師，針對表演特色、舞台魅力等面向一一賞析與評分。

經過激烈地角逐，由Fali、Nina&John那就醬樂團2組成為「洄瀾之星」獲得今年「花蓮夏戀嘉年華」演唱會或年底的「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會登台機會及演出費15萬元；3組「閃耀之星」為比亞酥樂團EmbiyaxSu、濱海山路、Hight 5，每組獲得今年「花蓮夏戀嘉年華」演唱會或年底的「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會登台演出機會及演出費5萬元。

每年最具指標性的國際音樂盛事「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會，將於7月3日至7月7日在花蓮東大門廣場舉行，邀請重量級巨星天王、天后、天團超強卡司輪番表演，卡司陣容即將曝光，請大家敬請期待，獨家演出陣容只有花蓮看得到！另外，開閉幕日還有璀璨精采的星空煙火秀，讓現場觀眾來場視覺與聽覺的雙重饗宴。