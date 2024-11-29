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LINE相簿爆災情「陌生照狂冒」　官方祭解法：３步驟就看不見

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE在 29日驚傳群組相簿出現「陌生照片」，釣出大批苦主抱怨，對此，LINE官方 緊急聲明，表示在28日深夜已經發現問題，正在陸續排除狀況，預計30日會完成修復，而官方也給出解決方式，若想要立刻排除問題，可以依照公告，簡單幾個步驟就能解決惱人狀況。

▲▼

有網友在Threads表示，他們家LINE群組有個專門放狗狗照片的相簿，最近看縮圖時發現，出現一堆從來沒看過的陌生人照片，甚至有些人表示看到陌生私處照，讓他們覺得毛骨悚然。對此，官方在29日發出緊急聲明，目前正在著手處理相關狀況，已經不會再有擴大影響的災情，但實際上將於30日早上完成修復。

對此，官方也表示，如果想要立刻排除狀況，可以依據下列步驟進行

iOS裝置的操作步驟
1. 開啟保存該相簿的聊天室後，點選畫面右上方的「選單圖示」
2. 依序點選 「設定」＞「刪除資料」
3. 刪除「相簿的快取資料」

Android裝置的操作步驟
1. 點選行動裝置的「設定」
2. 依序點選「應用程式」＞「LINE」＞「清除快取」或「清除暫存記憶」
3. 點選「清除快取資料」

只要手動進行，將可以馬上將狀況排除，若是Android手機，請更新至已修正此問題的LINE 14.20.1版本，官方也針對此現在深感歉意。

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