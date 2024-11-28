台灣人LINE使用成癮　千萬人「每天打開次數曝光」

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣人對LINE成癮，不僅有92.06%的人都在使用LINE，用戶高達2,200萬外，根據尼爾森公佈的網際網路大調查中，有超過一半的人每天打開LINE超過14次，達到中度使用的程度，更有12%的用戶每天打開超過20次，顯見LINE對於工作、日常親友聯繫，已達到緊密不可分的程度。

根據尼爾森網際網路大調查資料顯示，在過去7天內台灣人使用LINE的比例高達92.1%，使用網路前5大用途分別為：使用通訊軟體、看網路影音、使用社交社群軟體、查詢蒐集資訊、瀏覽部落格。根據財團法人台灣網路資訊中心所披露的2024年網路使用報告中也分析出，目前LINE為台灣人最常使用的即時通訊軟體，狠甩第二名的Wechat超過90%。

而其中超過一半的用戶，也就是超過1,100萬台灣人屬於中、重度用戶，依照調查，目前25%輕度用戶每天打開1-5次；37%中度用戶每天打開6-20次；12%重度用戶則每天打開超過20次，近半數的用戶是中重度使用者，平均每天要刷14 次LINE看訊息。此外，一個禮拜內會使用LINE的比例已經高達92.1％，但還有26%的用戶因為工作、與親友聯繫都必須使用LINE，使用行為難以固定分類。

此外，2024 LINE使用行為大調查結果顯示，72%的用戶認為LINE是查詢資訊的好工具，且不同世代對資訊的需求各異，品牌可依照世代特性提供客製化服務或專屬優惠來與15-19歲小Z世代建立情感聯繫，並提供20-29歲大Z世代實用的預約/點餐/購物的功能，方便其與店家品牌溝通聯繫；對於30至39歲的小Y世代，官方帳號功能連結會員資訊、不用攜帶實體會員卡等，讓他們更倚賴LINE；對於40-49歲大Y世代，店家可以主動提供新的商品資訊或降低獲取門檻，並以優惠價格吸引他們購買；而50至65歲的壯世代則更關注商品與服務是否符合自身需求，以及服務體驗的品質。調查還指出，87%的用戶認為官方帳號提供促銷訊息能吸引他們，81%的用戶表示優惠訊息會提高購買意願。