LINE表情貼新角色？「長出手腳」一票用戶看傻：有夠ㄎㄧㄤ

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE日前公布將翻新預設表情貼，並刪除舊版，已經有不少用戶陸續被更新。就有人看到新版後傻眼，「為什麼LINE的表情貼變成這隻黃皮了…還長出手跟腳」、「這個長腿是想表達什麼？」「把原本的LINE內建表情貼還我…新的好醜好難用。」但也有用戶大讚，「新表情貼有夠ㄎㄧㄤ，好愛」，評價超兩極。

這兩日不少人發現LINE表情貼改版了，其中一個圓滾滾的黃臉表情引發熱議，認為它不僅表情微妙，長出手和腳也很ㄎㄧㄤ，「這個長腿是想表達什麼？」「這是什麼新生物？LINE 表情貼之謎，月餅？下班時看到的月亮？」「什麼時候多了這個表情貼！黃色豆子（？）好可愛」、「也不是說不好看，只是LINE 新版的表情貼真的就…挺搞笑的。」

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有人越看越喜歡，「新的表情貼也太可愛了吧」、「LINE新的表情貼是真的好醜（喜歡的意思）」、「內建表情貼變這樣？我好愛」、「誰可以跟我說LINE的饅頭人表情貼為什麼多了這個？可愛死欸！」「走一個賤賤風格哈哈哈」、「怎麼那麼討厭又可愛。」也有用戶哀號，「把原本的LINE內建表情貼還我…新的好醜好難用。」

新表情貼也讓許多8年級生回憶起童年，「有點像以前的小蕃薯」、「真的很像國小養的蕃薯藤，現在小孩會知道這個嗎」、「好像以前在玩的蕃薯寶寶，八年級生才懂的遊戲。」

▲LINE更新新款表情貼。（圖／記者鄺郁庭攝）

但也有網友認為，新的表情貼很「眼熟」，「不知道LINE新表情貼官方有沒有拿到版權欸！這新東西過半像就算了，隨便貼幾個都一模一樣，抄襲的太誇張了吧…喜歡的人建議直接買卡娜赫拉」、「最近發現LINE更新了原本的官方表情貼，和朋友討論起，發現…這是一個巧合嗎？跟卡娜赫拉的表情貼…嗯？」

LINE表示，從初版的內建表情貼推出至今已經許久，考慮到用戶溝通習慣的變化，將翻新內建的表情貼，可以更精準的直接表達真情實感。另外，初版內建表情貼會從貼圖鍵盤介面中刪除，從11月25日開始，便會陸續更新用戶帳號，但會因為裝置的差異有所不同，建議更新到14.19.0 或最新版本。

更新之後，原本的初版表情貼會從貼圖鍵盤介面中自動刪除，若不習慣新版的表情貼，可以透過QR CodeE重新下載舊版，就可以照常傳送。《ETtoday新聞雲》記者實際更新比對，認為新舊兩套表情貼的差異非常微妙，新版本在表情上更有情緒，更能凸顯像是大笑、大哭、開心的心情。