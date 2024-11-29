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LINE默默超占容量！　達人2步驟瘦身「秒增50％空間」

LINE默默超占空間？　達人曝簡單2步驟成功瘦身「秒增50％空間」

▲長期使用LINE會默默占用到很多手機容量。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

在使用手機一段時間後，時常會遇到儲存空間已滿的窘境，且明明也正常使用，但卻發現LINE默默占用到很多手機容量，又不知從何下手清空間。對此，3C達人「電腦王阿達」於近日分享只要簡單2步驟，刪除「快取」、刪除聊天室資料，就能輕鬆讓LINE占用空間少50％。

「電腦王阿達」在部落格分享，該種方法無論是iOS或Android用戶都可以用，首先於LINE App 開啟「設定」，接著點擊「聊天」找到「刪除資料」，就會看到目前LINE App佔用的容量。

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第一階段：刪除「快取」

先點選快取旁的「清除」鍵，清除快取完成後會發現空間多出許多，大約可減少2GB。阿達表示由於快取資料為使用LINE的暫存資料，刪除並不會影響使用。

第二階段：依聊天室刪除資料

在「刪除資料」頁面底下點「依聊天室刪除資料」，後會看到每個聊天室所佔的空間，接著可以從最大的幾個依序整理，再點選「刪除」。阿達提醒，由於這方法會刪除未儲存的資料，因此若擔心好友間的聊天訊息被刪掉，那麼可以優先該整理的就是「社群」、「群組」，裡面大量照片及訊息相當占用空間。

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