　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動　從味蕾體驗大溪人文風土

▲鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動

▲陳倩慧館長表示，「鳳飛大溪」餐桌行動未來將以常態性舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

大溪是帽子歌后鳳飛飛的故鄉，不僅擁有木藝老街、美味的豆干小吃，還有木藝生態博物館，以及博物館群內的「鳳飛飛故事館」。大嵙崁文教基金與鳳飛飛慈善基金會合作，以「鳳飛飛故事館」作為文創平台，串聯大溪地方品牌，29日於大溪公會堂舉辦一場跨界的「鳳飛大溪」餐桌行動，設計23道料理，讓您從味蕾體驗大溪人文風土。

▲鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動

▲「鳳飛大溪」餐桌行動，設計23道料理，讓您從味蕾體驗大溪人文風土。（圖／記者楊淑媛攝）

大溪木藝生態博物館館長、也是基金會執行長陳倩慧表示：鳳飛飛是大溪很重要巨星，很多大溪在地人一直懷念她，大溪人對於鳳飛飛從小到大，都有不同階段的記憶，也都很樂意把鳳飛飛平易近人、努力不懈和愛鄉愛土精神，能夠傳下去，因此今年活動和六家街角館合作，導覽鳳飛飛的故事，讓更多民眾看到鳳飛飛昔日的生活軌跡，更運用大溪的山水、物產來推廣鳳飛飛的精神。

▲鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動

▲飛雀餐桌創辦人謝宜澂說菜。（圖／記者楊淑媛攝）

「鳳飛大溪」餐桌行動以大溪日常生活及鳳飛飛為創作靈感，結合創意及手藝展現大溪特色，透過食物設計師與大溪特色品牌商家聯名，將鳳飛飛歌曲及大溪風土物產等融入餐桌設計，共同創作23道料理。

「鳳飛大溪」餐桌行動是鳳飛飛故事館「尋找追夢人」年度活動之一，由食物設計師-飛雀餐桌創辦人謝宜澂，以鳳飛飛及其故鄉大溪為主角，串聯地方特色美食與工藝品牌，從三個主題「地方的味道」、「地方品牌」與「鳳飛飛金曲」進行餐桌設計，共同打造大溪從產地到餐桌的舌尖上旅行。

▲鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動

▲陳倩慧館長(右二)表示，故事館設計出五個鳳飛飛符碼，包括帽子、彩虹、唱片、雲朵、羽毛等。（圖／記者楊淑媛攝）

其中「地方的味道」有老一輩大溪人記憶中的味道，以及鳳姐喜愛的黑豆干，變化成各種豆製料理。「地方的品牌」結合在地的姚茶館、再春食堂、香草野園、雙口呂、大房豆干、黃日香業者等，推薦傳統美食創新料理，令人驚艷！「鳳飛飛金曲」，則以鳳飛飛金曲意境為靈感，運用五首鳳飛飛經典金曲《追夢人》、《一顆紅豆》、《流水年華》、《祝你幸福》及《思念的歌》作為靈感來源創作特色料理，品味濃濃的思念

「大溪女力的故事」是鳳飛飛故事館與大溪街角館聯手合作，包括黃日香豆干、大房豆干、達文西瓜藝文館、大易藝術、新玉清木器行及姚茶館等六家夥伴，規劃設計鳳飛飛主題文化走讀、木藝體驗及風味餐桌，結合五感體驗，從地景、物產、人文、及工藝手作等面向，深入探索鳳飛飛的家鄉，未來鳳飛飛故事館將持續規劃推出鳳飛飛主題商品及多元體驗活動。

此次故事館設計出五個鳳飛飛符碼，包括帽子、彩虹、唱片、雲朵、羽毛等，與街角館合作推出鳳飛飛故事商品，包括達文西瓜藝文館的「帽子歌后手帕」，新玉清木器行的「台灣檜木療癒刮痧棒」、大易藝術的「我是一片雲花器」、大房豆干的「鳳飛飛限定豆干禮盒」等，也歡迎大家至鳳飛飛故事館或上述商家選購。

113年12月份將持續推進「鳳飛大溪」教育推廣活動，除了走讀、手作、餐桌外，也將設計跟著鳳飛飛的腳步走訪大溪集章抽獎活動，兌換大房限定鳳飛飛豆干禮盒！更多活動詳情，敬請關注鳳飛飛故事館Facebook粉絲專頁，踏上這場由鳳飛飛跨界地方人文風土與物產的體驗之旅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
奪青龍獎大賞！鄭雨盛上台噤聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮　黃偉哲預告南瀛演唱會有超級大卡司

《台灣超人》紀錄片台南特映會登場　黃偉哲盼帶給民眾正能量與勇氣

台灣部落觀光嘉年華熱鬧開幕　環法賽傳奇車手出席變裝排灣族貴族

2024年ITTF世界青少年錦標賽傳出捷報　台南陳忞昕摘金奪冠

鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動　從味蕾體驗大溪人文風土

身心障友心情差離家迷路荒郊　員警動員摸黑費時2小時尋獲送回家

台21線新中橫改裝噪音車橫行擾民　信義警分局積極取締維護安寧

慶建廟330年　北港朝天宮推轎窗燈祈福紀念酒

打破行業藩籬　沛美董座廖曼華獲國際傑出發明家獎章

支援流浪貓中途之家　希塔療癒師發起愛心捐助

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

孕婦違停遭罰控警未協助　三重警公布影片反擊！

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮　黃偉哲預告南瀛演唱會有超級大卡司

《台灣超人》紀錄片台南特映會登場　黃偉哲盼帶給民眾正能量與勇氣

台灣部落觀光嘉年華熱鬧開幕　環法賽傳奇車手出席變裝排灣族貴族

2024年ITTF世界青少年錦標賽傳出捷報　台南陳忞昕摘金奪冠

鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動　從味蕾體驗大溪人文風土

身心障友心情差離家迷路荒郊　員警動員摸黑費時2小時尋獲送回家

台21線新中橫改裝噪音車橫行擾民　信義警分局積極取締維護安寧

慶建廟330年　北港朝天宮推轎窗燈祈福紀念酒

打破行業藩籬　沛美董座廖曼華獲國際傑出發明家獎章

支援流浪貓中途之家　希塔療癒師發起愛心捐助

12強「台灣尚勇」席捲關懷盃！紅葉王奕穎偶像王威晨換陳傑憲

北市幼兒園驚爆虐童猥褻「至少20人受害」　3男女教師涉案

20歲女大生吃四物雞湯進補！隔天大量出血掛急診　醫生曝背後原因

不斷更新／韓星活動12月售票看這裡！　BOL4、姜丹尼爾門票同日開搶

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮　黃偉哲預告南瀛演唱會有超級大卡司

翻來覆去睡不著？「5個壞習慣」讓你難以入眠　你也中了嗎？

爆李彥秀「砸285萬買網軍」挨告！高嘉瑜獲不起訴處分　原因曝光

劉伊心結婚7年自爆曾氣到「找律師簽離婚協議」！　轉念契機曝光

「1打者搜集80打席是基本」12強情蒐工作解密：客製化與溝通

《台灣超人》紀錄片台南特映會登場　黃偉哲盼帶給民眾正能量與勇氣

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

地方熱門新聞

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

高雄衛生局挨轟霸凌！主管被指「不當對待」原因曝

陳柏清返母校中興國中校門人潮擠爆

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

21幅古寧頭戰役油畫歷時10年修復　修復師曝細節與流程

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

夢幻糖果燈海甜亮統領　唐吉軻德12/5盛大開幕

金門海岸驚現死亡鯨豚　保育人員協助掩埋

南投縣砸4800萬購14輛低碳環保清運車

台南市交通違規科技執法11月底增加20處民眾請注意

盜用Line帳號詐騙不斷擴張政府也擋不了？

更多熱門

相關新聞

大溪木藝生態博物館呈現百年風華

大溪木藝生態博物館呈現百年風華

桃園市長鄭文燦22日、再度造訪甫開幕的大溪木藝生態博物館四連棟表示，大溪木藝生態博物館是一座無圍牆的博物館，呈現大溪的文化、環境、產業與生活，也展現大溪的百年風華，歡迎民眾一起來體驗這個魅力小城。

關鍵字：

鳳飛大溪餐桌行動味蕾體驗木藝生態博物館

讀者迴響

熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

U12奪冠 辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

快訊／新竹巨城周年慶第2天遇「燒肉店火警」！　現場畫面曝光

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面