鳳飛飛故事館「鳳飛大溪」餐桌行動　從味蕾體驗大溪人文風土

▲陳倩慧館長表示，「鳳飛大溪」餐桌行動未來將以常態性舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

大溪是帽子歌后鳳飛飛的故鄉，不僅擁有木藝老街、美味的豆干小吃，還有木藝生態博物館，以及博物館群內的「鳳飛飛故事館」。大嵙崁文教基金與鳳飛飛慈善基金會合作，以「鳳飛飛故事館」作為文創平台，串聯大溪地方品牌，29日於大溪公會堂舉辦一場跨界的「鳳飛大溪」餐桌行動，設計23道料理，讓您從味蕾體驗大溪人文風土。

▲「鳳飛大溪」餐桌行動，設計23道料理，讓您從味蕾體驗大溪人文風土。（圖／記者楊淑媛攝）



大溪木藝生態博物館館長、也是基金會執行長陳倩慧表示：鳳飛飛是大溪很重要巨星，很多大溪在地人一直懷念她，大溪人對於鳳飛飛從小到大，都有不同階段的記憶，也都很樂意把鳳飛飛平易近人、努力不懈和愛鄉愛土精神，能夠傳下去，因此今年活動和六家街角館合作，導覽鳳飛飛的故事，讓更多民眾看到鳳飛飛昔日的生活軌跡，更運用大溪的山水、物產來推廣鳳飛飛的精神。

▲飛雀餐桌創辦人謝宜澂說菜。（圖／記者楊淑媛攝）

「鳳飛大溪」餐桌行動以大溪日常生活及鳳飛飛為創作靈感，結合創意及手藝展現大溪特色，透過食物設計師與大溪特色品牌商家聯名，將鳳飛飛歌曲及大溪風土物產等融入餐桌設計，共同創作23道料理。

「鳳飛大溪」餐桌行動是鳳飛飛故事館「尋找追夢人」年度活動之一，由食物設計師-飛雀餐桌創辦人謝宜澂，以鳳飛飛及其故鄉大溪為主角，串聯地方特色美食與工藝品牌，從三個主題「地方的味道」、「地方品牌」與「鳳飛飛金曲」進行餐桌設計，共同打造大溪從產地到餐桌的舌尖上旅行。

▲陳倩慧館長(右二)表示，故事館設計出五個鳳飛飛符碼，包括帽子、彩虹、唱片、雲朵、羽毛等。（圖／記者楊淑媛攝）

其中「地方的味道」有老一輩大溪人記憶中的味道，以及鳳姐喜愛的黑豆干，變化成各種豆製料理。「地方的品牌」結合在地的姚茶館、再春食堂、香草野園、雙口呂、大房豆干、黃日香業者等，推薦傳統美食創新料理，令人驚艷！「鳳飛飛金曲」，則以鳳飛飛金曲意境為靈感，運用五首鳳飛飛經典金曲《追夢人》、《一顆紅豆》、《流水年華》、《祝你幸福》及《思念的歌》作為靈感來源創作特色料理，品味濃濃的思念

「大溪女力的故事」是鳳飛飛故事館與大溪街角館聯手合作，包括黃日香豆干、大房豆干、達文西瓜藝文館、大易藝術、新玉清木器行及姚茶館等六家夥伴，規劃設計鳳飛飛主題文化走讀、木藝體驗及風味餐桌，結合五感體驗，從地景、物產、人文、及工藝手作等面向，深入探索鳳飛飛的家鄉，未來鳳飛飛故事館將持續規劃推出鳳飛飛主題商品及多元體驗活動。

此次故事館設計出五個鳳飛飛符碼，包括帽子、彩虹、唱片、雲朵、羽毛等，與街角館合作推出鳳飛飛故事商品，包括達文西瓜藝文館的「帽子歌后手帕」，新玉清木器行的「台灣檜木療癒刮痧棒」、大易藝術的「我是一片雲花器」、大房豆干的「鳳飛飛限定豆干禮盒」等，也歡迎大家至鳳飛飛故事館或上述商家選購。

113年12月份將持續推進「鳳飛大溪」教育推廣活動，除了走讀、手作、餐桌外，也將設計跟著鳳飛飛的腳步走訪大溪集章抽獎活動，兌換大房限定鳳飛飛豆干禮盒！更多活動詳情，敬請關注鳳飛飛故事館Facebook粉絲專頁，踏上這場由鳳飛飛跨界地方人文風土與物產的體驗之旅。