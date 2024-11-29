埔里花卉展11／30登場　百萬人氣YTR歌手黃挺瑋代言

▲「2024埔里花卉展-花現好店」活動11月30日登場，邀請網紅歌手黃挺瑋（左）代言。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮公所及中華盆花發展協會合辦「2024花卉展-花現好店」，將於11月30日至12月15號在南投縣埔里花卉物流中心舉行；鎮公所指出，今年特別結合埔里傳統產業、美食小吃、文創手作、DIY活動為主題，與在地花卉結合，並再度邀請擁有百萬粉絲的YouTuber暨創作歌手黃挺瑋擔任代言人，相當有看頭。

鎮公所指出，今年主要展區規劃在花卉物流中心二樓區域及戶外大型花卉空間營造，分為室內特色主題花卉觀賞區及戶外區佈置，還有新展區農產館的在地特色花卉專區、在地業者產業花卉區、蘭花展示區等。

埔里鎮長廖志城表示，埔里鎮切花、盆花、國蘭等產品一年市值都有數億元，辦理花卉展希望能再帶動埔里花卉產業；皆使用埔里在地生產的花卉，搭配傳統早期生活中常看到的街邊美食小吃及在地優質產業，還有年輕人喜歡的胖卡、文創店、咖啡等，以及不能錯過的花店，皆展現出不一樣的花卉之美，將讓所有遊客耳目一新。

而戶外區除在展出期間精心規劃搭配主題的裝置藝術，每逢六、日皆有小農及文創市集，周末每天各安排二場次多肉植栽體驗，更安排知名歌手陳孟賢獻唱、泡泡秀、藝術表演、社區和在地團體表演等，讓民眾賞花又能逛市集。