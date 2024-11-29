合唱團曲風瞬變！安可《台灣尚勇》超熱血　網狂讚：看到哭正常嗎

▲台北愛樂室內合唱團安可曲加演《台灣尚勇》中華隊TeamTaiwan嗆司曲，影片傳出後也被網友紛紛讚「看到哭是正常的嗎！」（圖／翻攝自「台北愛樂管弦樂團」YouTube）



記者林育綾／台北報導

「台灣棒球英雄」中華隊在世界棒球12強奪下冠軍，應援曲《台灣尚勇》也成為熱門曲目！「台北愛樂室內合唱團」分享28日音樂會安可曲特別加演，只見原先莊嚴的曲風瞬間轉變，活潑唱起《台灣尚勇》熱血爆棚，影片上傳後也被網友紛紛按讚轉發，也熱情留言「愛死這反差！」、「音準最準的一次《台灣尚勇》」、「看哭了是正常的嗎？」

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▲台北愛樂室內合唱團安可曲加演《台灣尚勇》中華隊TeamTaiwan嗆司曲，現場氣氛瞬間熱血動人。（圖／翻攝自「台北愛樂管弦樂團」YouTube）

台北愛樂室內合唱團在11月28日舉行「重生」音樂會，節目尾聲特別加演《台灣尚勇》中華隊TeamTaiwan嗆司曲，只見原先莊嚴肅穆的音樂家們，在旋律一下後，互搭肩膀、搖擺唱起《台灣尚勇》並拍手，現場氣氛瞬間熱血又活潑，觀眾席也傳出熱情掌聲響應。

影片上傳到臉書、YouTube頻道後也被瘋傳，網友紛紛按讚、分享和留言「當國歌了啦」、「音準最準的一次《台灣尚勇》」、「聽到『喔喔喔喔喔』旋律出場全身雞皮疙瘩！！！！謝謝你們提供這個感動人的版本」、「可愛瘋！！！！」、「有史以來最強安可曲！」、「這音樂一下，為什麼眼淚就莫名掉下來，好感動」、「這……這個反差我好喜歡」、「看哭了」、「聽到哭是怎麼回事」、「真的瞬間熱淚盈眶！」

▼影／「台北愛樂室內合唱團」演唱《台灣尚勇》：