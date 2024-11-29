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溪湖鄉公所人龍領祭品　張政禹嗑爌肉飯「金三角手勢」再現

▲李政宇前往阿讚爌肉飯。（圖／翻攝自阿讚爌肉飯）

▲李政宇前往阿讚爌肉飯。（圖／翻攝自阿讚爌肉飯）

記者唐詠絮／彰化報導

世界棒球中華隊以4比0完封日本隊奪冠，比賽結束後「祭品文」開始兌現，溪湖鎮公所鎮長何炳樺與贊助者，今天（29日）依照承諾，發送千碗阿讚爌肉飯及千杯飲料，而玻璃廟也送出500份對杯，並於公所前廣場發放號碼牌。而中華隊游擊手張政禹昨天也前往阿讚爌肉飯用餐，與業者共同比出金三角手勢，共享勝利的喜悅。

▲溪湖公所發送千份阿讚爌肉飯與千杯飲料及玻璃媽祖廟500份對杯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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溪湖在地名店「阿讚爌肉飯」，在地開業超過50多年，曾於2010年甚至榮獲「台灣豬腳節十大名店」，堪稱是棒球隊的愛店，經常有不少棒球選手前往用餐，店家po出昨(28日)中華隊內野手張政禹帶著老婆、小孩前往，更與老闆一同比出「金三角」的動作招牌手勢，分享12強金牌的喜悅。

今天下午，溪湖公所前早已排滿長長人龍，每個熱騰騰的爌肉飯便當上印有「冠軍」獨特的印記，讓民眾感到特別與眾不同，搶頭香的是一名阿伯，他說，下午3點就前往排隊，相當的開心。

▲溪湖公所發送千份阿讚爌肉飯與千杯飲料及玻璃媽祖廟500份對杯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溪湖鎮長何炳樺說，只吃爌肉飯是不是太單調了，找來5個朋友一起贊助，每人出1萬元，由11間店家做了千杯飲料，鹿港玻璃媽祖廟也贊助500份對杯，為了確保爌肉品質，當日現場只發放500碗爌肉飯，剩餘的500碗以兌換券方式提供，鄉親朋友可在指定的時間內憑券至店家換取，一起分享世界冠軍榮耀與喜悅。

▲溪湖公所發送千份阿讚爌肉飯與千杯飲料及玻璃媽祖廟500份對杯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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