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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸嬌生裁員兩成　賠償方案最高「N+3」

▲美國嬌生公司。（圖／路透社）

▲美國嬌生公司。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

陸媒披露，近日有消息指嬌生（Johnson & Johnson）在大陸進行多產品線裁員，主要涉及外科部門，賠償方案最高為「N+3」（工作年限加上三個月的額外賠償），裁員規模高達兩成。

綜合陸媒《南方都市報》、《21世紀經濟報導》消息，有嬌生中國區被裁的員工表示，此次裁員規模為20％，主要涉及外科部門，裁員是通過信件私下發出的，她簽訂的離職日期為今年年底，而近年嬌生陸續都有人員優化，但這次涉及架構調整，波及面更廣，「賠償還不錯，按年限有劃分，最多是N+3」。

公開資料顯示，嬌生自2023年以來就被爆出有過多次裁員，涉及業務合併、關閉其製藥部門的心血管和代謝部門、裁撤其子公司位於美國工廠的員工等。但在公開報導中，嬌生集團並沒有公開對此回應。

今年10月，嬌生發布Q3財報，2024財年前三財季累計收入663.01億美元，去年同期累計收入為637.64億美元，年增3.98％。2024財年前三財季累計淨利潤106.35億美元，去年同期累計淨利潤為311.04億美元，年減65.81％。

本財年第三財季，嬌生銷售額年增5.2％至224.71億美元，淨利潤年減37.5％至26.94億美元。分部門看，第三財季，創新藥物營收年增6.4％至145.80億美元，醫療技術營收年增3.7％至78.91億美元。

按地區來看，美國是嬌生營收主要來源，佔比約57％，而亞太非地區第三季營收較去年微增0.5％至34.75億美元，營收佔比約15.5％。

大陸醫藥戰略諮詢專家秦望岑指出，當前全球市場基本都處於經濟弱周期，同時國際局勢不確定性太多，很多跨國企業對美國降息後經濟形勢較為敏感和擔憂，因此進行提前的風險防範。

秦望岑說，美國醫保談判未來也會是國際醫藥市場的影響因素之一，但是對於目前已經發生的或正處於計劃中的裁員影響不大，未來影響如何尚未可知。

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