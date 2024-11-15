「一攬子增量政策」發酵　陸10月經濟「3升、2穩、1提振」

▲大陸10月經濟回升。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸15日公布10月份國民經濟運行情況，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，在「一攬子增量政策」的加大推出下，經濟運行回升勢頭增強，主要指標回升明顯，市場信心改善，從10月份主要指標來看，主要表現為「三個回升、兩個穩定、一個提振」。

付凌暉提到，「三個回升」指市場銷售、服務業和進出口明顯回升，從市場銷售看，受消費品以舊換新政策帶動，10月份社會消費品零售總額同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點，其中商品零售額同比增長5%，增速比上月加快1.7個百分點。

付凌暉指出，在增量政策帶動下，金融業、房地產業、批發和零售業生產指數都出現了明顯回升，批發和零售業回升的幅度為2個百分點，金融業和房地產業回升幅度超過和達到3個百分點。

付凌暉說，「兩個穩定」，一個穩定是指工業和投資穩定增長，另一個是指就業和物價保持穩定，「從就業來看，10月份全國城鎮調查失業率5%，比上個月回落0.1個百分點，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.7%，明顯低於全國城鎮調查失業率水平。」

付凌暉提到，「一個提振」指的是市場信心得到提振。在存量政策加快落實和一攬子增量政策加力推出作用下，10月份除生產需求主要指標明顯回升外，市場信心得到提振，主要體現在股市、樓市交易活躍，企業和消費者的預期改善。

付凌暉指出，從房地產市場來看，新房銷售改善、二手房交易明顯增加、市場活躍度提升。1到10月份全國新建商品房銷售面積、銷售額累計降幅比1到9月份分別收窄1.3和1.8個百分點。其中10月份當月改善幅度之大，為今年以來的首次。

付凌暉說，從資本市場看，也呈現顯著回暖態勢。10月份滬深兩市股票成交量和成交額同比增長幅度都在1.5倍左右，增速回升幅度之大，也為今年以來的首次。

付凌暉強調，10月份在各項政策措施的作用下，國民經濟運行穩中有進，主要經濟指標回升明顯，市場信心得到提振，但也要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內需求依然偏弱，部分企業經營困難，「下階段要加大宏觀調控，有效發揮各項政策效能，擴大國內需求、強化創新驅動、鞏固增強經濟回升向好勢頭，推動經濟高質量發展。」