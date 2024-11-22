高盛：美加徵關稅幅度或達20％　可使大陸出口「零成長」

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統當選人川普屢次揚言對中國大陸加徵關稅，高盛首席中國經濟學家閃輝預期，美國明年首季會宣布對大陸加徵關稅，關稅的加權平均幅度為20％，足以抑制大陸明年出口增速放緩至零成長，而大陸將以人民幣貶值作為應對。

香港《信報》報導，閃輝認為，川普上台後有九成機會只對大陸進口商品，以及來自墨西哥與歐盟的汽車加徵關稅，而非向全球所有貿易夥伴加徵關稅。

高盛估計，美國對大陸加徵關稅的加權平均幅度為20％，但已足夠抑制大陸明年出口增速放緩至零成長，並對明年大陸經濟成長造成0.7個百分點的拖累。閃輝預料，美國明年首季會宣布對大陸加徵關稅，大陸將以人民幣貶值作為應對手段，美元兌人民幣年底可能達到7.5。

由於經濟支持力度將由外需轉向內需，閃輝相信大陸會更著重於於財政及貨幣政策。財政政策上，包括將廣義財政赤字擴大1.8個百分點，以及將政府債規模由今年的9兆元（人民幣，下同）增至12兆元。她估計，大陸明年會有2.5兆元超長期特別國債，用於以舊換新、銀行注資及多孩家庭補助用途。

至於房地產對大陸經濟成長的拖累，閃輝預測，於今明兩年見頂後將有所減少。鑑於人口傾向由低線城市流動至高線城市，大陸高線城市房價將較早出現好轉，明年底可望見底。儘管大陸商品消費依然欠佳，高盛認為大陸於服務方面的消費，如旅遊及及餐飲行業，目前表現不俗。

整體而言，高盛對大陸今明兩年整體經濟成長預測分別為4.9％及4.5％。閃輝認為，大陸通膨明年會以緩慢速度改善，消費者物價指數（CPI）明年升幅為0.4％，生產者物價指數（PPI）明年上半年將繼續處於收縮區間，至第三季才轉正，PPI明年全年預估為-1.9％。