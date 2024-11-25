年末消費旺季到　大陸多地發放新一輪消費券

▲大陸多地發放新一輪消費券。（示意圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

年末傳統消費旺季到來，上海、成都、杭州等各地紛紛啟動新一輪消費券發放活動，以促進消費回溫；首輪發放已於剛過去的23日上午10點開啟。

新華社主辦之《經濟參考報》報導，上海23日發放多種針對餐飲、住宿、電影、體育等各個領域的分類消費券，並採用「先到先得」方式；北京日前宣布繼續發放不少於3萬張冰雪消費券，充分發揮體育促消費功能。

此外，上海、成都、杭州、鄭州、武漢、西安等多個城市聯合支付寶發放「碰一下」消費券，首輪發放於23日上午10點開啟；新一期2600萬元（人民幣，下同）「食在杭州」餐飲專項消費券也在近期發放，可用於買單或購買商家代金券、套餐等商品時支付使用。

星圖金融研究院高級研究員付一夫表示，發放消費券是一種有效的短期促消費手段。「消費券的發放相當於在短時間內提高了居民的消費能力，激發了居民的邊際消費傾向，引導他們向特定領域消費，如餐飲和家電等。」

值得關注的是，不少地方新一輪消費券採取了「先到先得」等新模式。付一夫表示，「固定時間限額發放消費券的方式，能夠激發人們的搶券意願，進一步提高消費券的使用率和效率。」。

報導指，10月以來，河南統籌安排財政資金2億元分四期發放「金秋」消費券。截至目前，核銷率達85％，帶動直接消費6.31億元，槓桿率3.71。大陸商務部稱，10月份社會消費品零售總額4.54兆元，年增4.8％，增速比上月加快1.6個百分點。