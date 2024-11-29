不滿民進黨刻意冗長發言干擾議事　國民黨轟綠：護航謝宜容

▲立法院今處理原住民族委員會組織法部分條文修正草案，但因國民黨提議停止討論，讓民進黨立委陳瑩不滿衝上主席台抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（29日）討論《原住民族委員會組織法》修正草案，但因國民黨團提案停止討論，讓綠委陳瑩不滿衝上主席台，最後主席副院長江啟臣只能喊休息。對此，國民黨團書記長林思銘轟，民進黨立委干擾議事，為護航涉霸凌的勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容，導致譴責謝宜容和成立調查委員會的提案無法通過。

立法院院會今針對《原住民族委員會組織法》修正草案進行處理，不過在發言階段，國民黨團提出「停止討論」，讓民進黨立委不滿，綠委陳瑩更直接衝上主席台，在主席江啟臣旁拿起麥克風說，「我們要討論啊！就讓我們發言有什麼關係嗎？我們只是要發言」，後續則被國民黨女性立委合力撤下台，但陳瑩不屈不撓，再次成功占領主席台，最終杯葛成功，江啟臣宣布終止院會，不再處理該議案。

林思銘表示，程序委員會已經排定今日院會處理《學生輔導法》修正案、《貨物稅條例》修正案及《原住民組織法》修正草案，再來就是勞動部霸凌事件的譴責案及成立「霸凌案調查委員會」，但很遺憾看到民進黨有備而來。

林思銘說，民進黨為阻擋通過對謝宜容的譴責案及成立調查委員會，在審查原住民組織法修正草案時，透過冗長發言干擾議事，以護航謝宜容，讓成立調查委員會的提案，無法在今日完成。他痛批，民進黨立委竟衝上主席台，霸占主席台，不讓主席主持會議，民進黨對於謝宜容的護航多嚴重，到底多害怕被調查出什麼真相？

王鴻薇補充說明，剛剛議事衝突陳瑩衝上主席台，搶江啟臣的麥克風，顯示民進黨暴力的一面，哪有這樣的阻擋議事？民進黨阻擋議事也包含冗長發言，共修2條條文，已有16人次發表談話，民進黨還要繼續冗長發言，事實上就是要阻擋國民黨譴責謝宜容霸凌案，以及成立調查委員會。民進黨真的是為原住民發聲嗎，還是根本是要包庇謝宜容，要包庇在公部門的職場霸凌？

原住民立委高金素梅也說，這八年來，她感受非常深刻，什麼時候民進黨這麼愛原住民？民進黨拿原住民的議題來做祭旗，審查《原民保留地禁伐補償條例》時，陳瑩、伍麗華在哪裡？修《原住民組織法》第3條、第4條，在立法院司法及法制委員會已經有多次討論，也沒見到這麼多民進黨委員關心那兩條修法，今天終於明白，民進黨又要拿原住民議題祭旗。

