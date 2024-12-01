立法院戰場又起　下周藍委排審選罷法、年金改革

▲朝野立委因選罷法爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院藍綠為《選罷法》修法衝突不斷，國民黨籍的內政委員會召委徐欣瑩5日將再次排審，條文涉及「調高罷免門檻」，因多次遭民進黨團強力阻擋，屆時有可能再爆發衝突。除此之外，國民黨籍的司法及法制委員會召委吳宗憲當天也要審《公務人員退休資遣撫卹法》，停砍年金，且國民黨主席朱立倫發話主張修正，讓年金改革議題同樣引來關注。

國民黨團針對《選罷法》雙修法，國民黨立委許宇甄所提的要求「連署要附上身分證雙面影本、發證日期」，該案日前已逕付二讀。而週四內政委員會將審《選罷法》修正案，根據許宇甄的提案版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，新增「須超過被罷免人當選時之得票數」之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

上回藍營有意將該案送出委員會，綠營全力阻擋，雙方爆發衝突。混亂中，徐欣瑩直接請議事人員宣布出席人數並稱開會，議事人員接著宣讀議事錄後，徐欣瑩便稱休息，並在藍委保護下離開會議室，直到當天下午5點30分都未返回，最終自然散會。

有關《選罷法》修法，民進黨團多次表示將奮戰到底，痛批藍營想要讓罷免設下史上最難、最高的門檻，這是閹割民意、沒收民權，絕對會全力反制；而今藍營再排審，雙方勢必都將備戰面對衝突。

不過，立法院戰場不只《選罷法》，司法及法制委員會週四也要審《公務人員退休資遣撫卹法》。國民黨主席朱立倫指出，這幾年的通貨膨脹，對原有的這些軍公教的退休人員非常的不公平，相信立法院應該要來做一個檢討。

國民黨團主張，國家建立公務人員退休撫卹制度，旨在維持退休公務人員晚年基本生活，善盡國家照顧其老年生活之義務，然近年來物價飆漲，在現行法規之下，對退休高齡者影響日趨嚴重，因此提案修法，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低。

民進黨立委賴瑞隆認為，年金改革歷經長久協調後，終於有個方案讓它永續不會破產，這是相對穩定的改革，現在是要走回頭路，只會讓社會陷入更多動盪。