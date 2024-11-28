台北14.4度「冷氣團達標」！明後天體感剩9度　下周再一波降溫

▲大陸冷氣團影響到周六，明、後天清晨苗栗以北可能出現10度以下低溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今晨平地最低溫出現苗栗大河8.4度，中央氣象署指出，台北站也出現14.4度低溫，達到大陸冷氣團標準，持續受到冷氣團及輻射冷卻影響，明天、周六苗栗以北及宜蘭局部地區下探10度，桃園體感溫度僅剩9度，下周有一波東北季風增強，北部及東部溫度會略降。

氣象署預報員官欣平說，未來一周天氣主要受到冷空氣的影響，大陸冷氣團影響到周六清晨，周六白天各地高溫回升，但仍偏涼，留意日夜溫差變化大。今晨輻射冷卻最明顯區域在西半部，特別是苗栗以北地區，冷空氣從大陸過來，偏冷偏乾，冷空氣影響的範圍，雲量相對少一些。

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▲今晨低溫分布。（圖／氣象署提供）

她表示，這一波冷空氣是今年入秋以來表現最明顯的低溫，今晨自動測站最低溫是苗栗大河8.4度，尤其桃園、新竹、苗栗，人工測站低溫是苗栗後龍11.3度，新北11.6度，台北測站也出現14.4度，達到大陸冷氣團的標準。

官欣平說，周五大陸冷高壓移入移出的過程，周六高壓開始出海，風向從偏東北風轉到偏東風，冷空氣稍微減弱。周日至下周三又有另外一個高壓緩慢推進，造成一小股的東北季風增強，略為降溫，但沒有比這一波冷氣團來的明顯。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，官欣平指出，今天到周日降雨範圍屬於花東零星降雨，東半部雲量偏多，但降雨機率低，西半部和離島偏晴朗。下周一下半天開始基隆北海岸、大台北山區及東半部有些降雨現象，下周二迎風面水氣稍微增加，可能有些降雨。

溫度方面，她說，苗栗以北尤其近山區空曠地區，搭配輻射冷卻，降溫非常明顯，出現低於12度低溫，明天至周六清晨輻射冷卻更明顯。明天北部和東半部感受明顯偏冷一點，整天高溫低於20度，中南部在22度以上。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平表示，周六白天氣溫回升，白天北台灣回到21、22度，不過到下周一，清晨都可能出現15、16度，中南部日夜溫差非常大，南台灣白天溫度可以達到26度以上。下周二、周三日夜溫差較小，但北部、東半部高溫略降。