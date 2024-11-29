把握3天好天氣　下周東北季風、冷氣團連襲

▲下周將有東北季風和冷氣團接力。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(29日)起到後天各地好天氣，氣象專家賈新興表示，未來10天桃園以南天氣穩定，不過下周四受鋒面和東北季風影響，桃園以北、宜花有局部短暫雨；下周六將受大陸冷氣團影響。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10日桃園以南天氣穩定，中南部日夜溫差大；下周四到下周六桃園以北及宜蘭轉有雨，下周末將再有一波大陸冷氣團影響。

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賈新興指出，今天至後天各地天氣穩定，中南部日夜溫差大，下周一到下周二中南部日夜溫差大，午後花東山區有零星短暫雨，下周三東北角至宜花東有零星短暫雨。

下周將有東北季風及冷氣團接力報到，賈新興說明，下周四至下周五受鋒面及東北季風增強影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨，接著周末12月7日至8日受大陸冷氣團影響，7日桃園以北山區及宜花有局部短暫雨，其中5日至7日宜蘭仍局部較大雨勢發生的機率，8日至9日午後山區轉多雲。

▲台北站未來10天氣溫。（圖／翻攝賈新興臉書）

短期氣候趨勢方面，賈新興指出，自12月10日起至明年1月上旬，宜蘭仍有持續且降大雨勢發生的機率；自今日起至12月中旬，氣溫以正常至偏涼的機率高，之後至明年1月上旬，則以正常至略偏暖的機率較高，不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，強冷空氣持續籠罩，今明兩天清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，各地天氣偏冷。今晨平地最低溫出現在新北石碇的攝氏7.8度，其次是新竹關西的攝氏8.4度，高山最低溫則是出現在南投玉山的攝氏零下5.1度，上列溫度為統計至今凌晨4時30分。

林得恩指出，今天白天由於太陽照射，各地氣溫逐漸回升；水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨機會。

▲冷空氣持續籠罩。（圖／翻攝林老師氣象站粉專）