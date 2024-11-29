　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把握3天好天氣　下周東北季風、冷氣團連襲

▲▼天氣,濕冷,冬天,冷氣團,寒流,保暖。（圖／記者謝盛帆攝）

▲下周將有東北季風和冷氣團接力。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(29日)起到後天各地好天氣，氣象專家賈新興表示，未來10天桃園以南天氣穩定，不過下周四受鋒面和東北季風影響，桃園以北、宜花有局部短暫雨；下周六將受大陸冷氣團影響。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10日桃園以南天氣穩定，中南部日夜溫差大；下周四到下周六桃園以北及宜蘭轉有雨，下周末將再有一波大陸冷氣團影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興指出，今天至後天各地天氣穩定，中南部日夜溫差大，下周一到下周二中南部日夜溫差大，午後花東山區有零星短暫雨，下周三東北角至宜花東有零星短暫雨。

下周將有東北季風及冷氣團接力報到，賈新興說明，下周四至下周五受鋒面及東北季風增強影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨，接著周末12月7日至8日受大陸冷氣團影響，7日桃園以北山區及宜花有局部短暫雨，其中5日至7日宜蘭仍局部較大雨勢發生的機率，8日至9日午後山區轉多雲。

▲▼台北站未來10天氣溫。（圖／賈新興臉書）

▲台北站未來10天氣溫。（圖／翻攝賈新興臉書）

短期氣候趨勢方面，賈新興指出，自12月10日起至明年1月上旬，宜蘭仍有持續且降大雨勢發生的機率；自今日起至12月中旬，氣溫以正常至偏涼的機率高，之後至明年1月上旬，則以正常至略偏暖的機率較高，不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，強冷空氣持續籠罩，今明兩天清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，各地天氣偏冷。今晨平地最低溫出現在新北石碇的攝氏7.8度，其次是新竹關西的攝氏8.4度，高山最低溫則是出現在南投玉山的攝氏零下5.1度，上列溫度為統計至今凌晨4時30分。

林得恩指出，今天白天由於太陽照射，各地氣溫逐漸回升；水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨機會。

▲▼冷空氣持續籠罩。（圖／林老師氣象站）

▲冷空氣持續籠罩。（圖／翻攝林老師氣象站粉專）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／「甜心議員」林穎孟判決出爐！
還有一波低溫！　下周又要變天降雨
軍公教年終獎金1月17日發放　甲等可領2.5個月
敲碗「經典賽徵召」2台美混血MLB球員！　蔡其昌5字回應
NewJeans宣布解約　一早現身機場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把握3天好天氣　下周東北季風、冷氣團連襲

Uber doctor來了！看透患者「歸去來兮」迷因　鼻孔大都有胃食道逆流！？

今晚到明晨還有一波低溫　下周又要變天

陳傑憲「限量周邊」來了！　地方老婆今早11點開搶

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

2024電競亞錦賽　台灣《傳說對決》晉級總冠軍

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

冷氣團發威7.8℃！明起減弱暖熱27度　下週東北季風增強

出國返台「爽用健保」制度要廢了　律師曝導火線笑：衝撞體制大成功

減癌症死亡率！擬推公費「無痛大腸鏡篩檢」　明年試辦對象出爐

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

把握3天好天氣　下周東北季風、冷氣團連襲

Uber doctor來了！看透患者「歸去來兮」迷因　鼻孔大都有胃食道逆流！？

今晚到明晨還有一波低溫　下周又要變天

陳傑憲「限量周邊」來了！　地方老婆今早11點開搶

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

2024電競亞錦賽　台灣《傳說對決》晉級總冠軍

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

冷氣團發威7.8℃！明起減弱暖熱27度　下週東北季風增強

出國返台「爽用健保」制度要廢了　律師曝導火線笑：衝撞體制大成功

減癌症死亡率！擬推公費「無痛大腸鏡篩檢」　明年試辦對象出爐

陸中央軍委「政戰第一人」上將苗華遭停職檢查　涉嚴重違紀違法

雲科大打擊分析系統助提升實力　江國豪母校教練喊讚

見證昭和時代建築技藝！ 　斥資1200萬修復「農糧署宿舍」預計年底完成

壽司郎今明兩天請吃黑鮪魚中腹　手機綁定APP再送40元折價券

快訊／「甜心議員」詐公款26萬！涉2罪遭重判　共犯男友也慘了

「我當然希望用台灣隊出賽」　黃暐瀚談換名：有共識就勇敢去做

國小桌球教練伸狼爪！7女童淪洩慾品　她樓梯間遭揉胸30秒

女失蹤11年宣告死亡！突現身喊「沒身分證不能就醫」　曝離家原因

把握3天好天氣　下周東北季風、冷氣團連襲

好市多黑五倒數3天！果粉期待iPad現省2千、55吋顯示器省6千

女老師沒另一半被說可憐　國小生暖心喊：我陪妳啊

生活熱門新聞

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」全讚爆

TEAM TAIWAN帽T　網見淘寶也有賣傻眼

電費暴增變8000　「台電回報正常」

公費「無痛大腸鏡篩檢」　試辦對象曝

冷氣團發威7.8℃　明起減弱暖熱27度

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

衛星雲圖拍到「清晰黑水溝」！鄭明典揭2原因：很久沒看到

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

財運滾滾來的三大星座天秤座上榜

更多熱門

相關新聞

今晚到明晨還有一波低溫　下周又要變天

今晚到明晨還有一波低溫　下周又要變天

冷氣團加上輻射冷卻助攻，今天(29日)清晨平地最低溫出現在新北市石碇，僅7.8度，白天陽光加熱下，氣溫回升，不過今晚到明天清晨受冷氣團餘威影響，還有一波低溫，周六白天冷氣團減弱，接下來將有一波好天氣，不過下周四又有東北季風增強，東半部則是下周一率先變天降雨。

冷氣團發威7.8℃　明起減弱暖熱27度

冷氣團發威7.8℃　明起減弱暖熱27度

賴清德正面迎擊霸凌案！　下令研議增列公務人員「身心調適假」

賴清德正面迎擊霸凌案！　下令研議增列公務人員「身心調適假」

立委質疑台灣汽機車電動化進度緩慢

立委質疑台灣汽機車電動化進度緩慢

和泰看好今年台灣新車銷量估近46萬

和泰看好今年台灣新車銷量估近46萬

關鍵字：

天氣氣象賈新興林老師氣象站台灣東北季風溫度降雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

婦頭痛確診腦膜炎　元凶竟是每天買菜

快訊／NewJeans宣布「今晚12點起正式解約」

囤貨預備！超商咖啡限時1天買7送7

陳傑憲本不想打職棒「曹佑寧是背後推手」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面