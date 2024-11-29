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今晚到明晨還有一波低溫　下周又要變天

▲▼天氣,濕冷,冬天,冷氣團,寒流,保暖。（圖／記者謝盛帆攝）

▲冷氣團加上輻射冷卻影響，今晨多地出現10度以下低溫，明晨還有一波。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團加上輻射冷卻助攻，今天(29日)清晨平地最低溫出現在新北市石碇，僅7.8度，白天陽光加熱下，氣溫回升，不過今晚到明天清晨受冷氣團餘威影響，還有一波低溫，周六白天冷氣團減弱，接下來將有一波好天氣，不過下周四又有東北季風增強，東半部則是下周一率先變天降雨。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天持續受大陸冷氣團帶來乾冷空氣影響，昨晚到今晨雲量偏少，有明顯輻射冷卻效應發生，今晨全台平地最低溫在新北石碇，只有7.8度，苗栗以北除靠海的新竹市外，郊區或內陸近山區都有10度以下低溫，中部低溫10到12度，南部12到13度，宜蘭也有11度低溫，花東雲量偏多、夜間輻射冷卻不明顯，低溫仍有14到15度。

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歐宗學指出，這波冷空氣雖然只是大陸冷氣團等級，但配合輻射冷卻的影響，各地有明顯寒冷感受，幸好低溫時間只有在夜間到清晨時段，白天各地依然是穩定天氣，西半部天氣晴朗，在陽光持續加熱下，都會明顯回溫，今天北部、宜蘭白天高溫可達19到20度，中南部22到24度，花東因雲量偏多，高溫只有19到21度。

不過明晨還將有一波低溫，歐宗學表示，今晚到明晨冷空氣雖然開始減弱，但餘威仍在，且持續有明顯的輻射冷卻效應，還會有一次相似低溫出現機會。

▲▼冷氣團加上輻射冷卻影響，夜間清晨特別冷。（圖／氣象署提供）

▲冷氣團加上輻射冷卻影響，夜間清晨特別冷。（圖／氣象署提供）

明天白天冷氣團開始減弱，不過歐宗學指出，大氣環境持續偏乾穩定，天氣沒有明顯變化，西半部依然維持晴朗天氣，東半部局部多雲。最大的差別是白天氣溫會比今天來得更溫暖，各地高溫普遍都會提高1到2度。周六晚間到周日清晨雖然氣溫還是偏低，不過低溫程度及範圍都會減弱並縮小許多。

歐宗學表示，周日到下周一都是偏東風環境，周日水氣仍少，下周一迎風面東半部水氣稍增多，開始有零星短暫雨機會，西半部則一樣維持晴到多雲天氣。氣溫則會逐日回升，但仍有較大日夜溫差。

下波變天時間將延後，歐宗學指出，原先預期下周二會有新一波東北季風南下，目前研判時間會往後延，要到下周四才會有較明顯的東北季風增強，因此北部地區仍然可以繼續維持較穩定的天氣，不過東部地區則是從下周一開始就會有降雨機會。

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