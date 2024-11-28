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今晚到明晨低溫不到10度　冷氣團影響到周六

▲▼天氣 冷氣團報到 降溫 低溫 寒冷 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大陸冷氣團影響到周六，今晚到明晨北部、宜蘭可能出現10度以下低溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署指出，今晚到明晨搭配輻射冷卻效應，苗栗以北、宜蘭局部出現10度以下低溫，周六白天冷氣團減弱，下周一東北季風增強捎來水氣，迎風面北部及東半部降雨增加，下周末可能第二波冷氣團南下，強度有待後續觀察。

氣象署預報員張承傳表示，大陸冷氣團影響到周六清晨，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受到輻射冷卻影響，苗栗以北及宜蘭可能出現10度以下低溫，其他地區12至14度，周六清晨也是類似的氣溫型態。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲近日夜晚清晨低溫預測。（圖／氣象署提供）

不過他說，周六白天起冷氣團減弱，各地看見陽光，北部及東北部回溫至20度，其他地區22至25度。周日到下周一受輻射冷卻影響，早晚偏涼，中部以北低溫13度，白天高溫22、23度，其他地區15、16度，中南部25至28度。

降雨趨勢，張承傳指出，這一波大陸冷氣團偏乾，水氣偏少，到周日各地仍是乾冷晴朗穩定，但下周一下半天有一波東北季風增強，迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，持續到下周四。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳說，這波東北季風帶來較強勁的風力，但沒有帶來明顯冷空氣，因此下周低溫持續回升，高溫因雲量偏多持平，北部低溫16至18度、高溫22至24度，中南部低溫16至17度、高溫27至28度。

他提到，今天台北站出現14.4度達到大陸冷氣團標準，雖有輻射冷卻效應影響，部分地區出現12度以下低溫，達強烈冷氣團的條件，但成因不一樣，預估下周後期、下周六或日可能有第二波冷氣團南下，其強度及降溫幅度要持續觀察。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

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