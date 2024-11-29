輻射冷卻發功至下周一　溫差大怒神「上下震盪10度」

▲下周一清晨前都有輻射冷卻影響，日夜溫差可達10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣持續影響，預估明天(30日)才減弱，不過輻射冷卻作用將影響到下周一清晨，氣象署表示，這段時間溫度曲線振幅大，日夜溫差可達10度，下周三後期還將有一波冷空氣南下。

氣象署預報員趙竑表示，今天都還在冷空氣勢力範圍內，北部、中南部環境偏乾，除冷空氣影響外，清晨輻射冷卻作用，局部地區出現10度以下低溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙竑指出，今天晚間仍受冷空氣影響，環境偏東北風，高壓位置偏南邊，環境屬於偏乾性質，明天(30日)後高壓出海，環境轉偏東風，環境仍乾，除有冷空氣影響加上輻射冷卻作用仍明顯，周日高壓出海，下周一到下周三北方高壓再次南下，台灣附近轉東北風影響，水氣逐漸越來越多。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

一周降雨趨勢方面，趙竑說明，降雨分布將隨著時間增加，今天和明天受冷空氣影響，周六清晨有輻射冷卻作用，環境偏乾，為東北風環境，花東有零星飄雨，西半部偏乾，日夜溫差大；其中周日和下周一輻射冷卻影響，西半部空曠地區還是有偏低溫度，下周一下午水氣增加，基隆北海岸、北部山區、東半部降雨機率逐漸提高。

趙竑指出，下周二、下周三水氣變多，基隆北海岸、大台北、北部山區、東半部宜蘭降雨越來越明顯，降雨型態將有所轉變。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，趙竑表示，下周一清晨之前，都有輻射冷卻作用影響，溫度曲線振幅大，這段時間日夜溫差大，中南部、花東，甚至整個台灣，日夜溫差可到10度左右；尤其明天清晨，環境風向轉變，低溫出現範圍逐漸往中南部空曠地區為主，北台灣溫度仍低，嘉義以北、宜蘭容易出現10度溫度，會持續到下周一清晨，下周二到下周四水氣增加，北部、花東迎風面高溫下降，冷空氣沒這麼強，低溫接近18到20度。

至於下周冷空氣強度，趙竑說明，下周三受高壓影響，後方有冷空氣南下，下周四將受到冷空氣影響，強度目前不確定性仍大，看起來以東北季風強度為主，是否達大陸冷氣團等級還要再觀察。