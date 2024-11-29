今年冬季「氣溫正常、雨量可能偏少」　氣象署估反聖嬰機率5成

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象署今(29日)舉行冬季展望記者會，氣象署表示，今年冬季氣溫接近正常，雨量將有正常偏少趨勢，今年冬季出現反聖嬰機率為5成，明年春天正常機率偏高。

中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，熱帶太平洋海溫西暖東冷，根據最新聖嬰類別機率預報，今年冬天反聖嬰有5成發展機率，明(114)年春季則以回復到正常機率最高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳怡良說明，今年冬季有5成反聖嬰發展機率，統計類似年分發現幾個特徵，台灣北側東北風明顯，台灣南側會有氣環式環流、低壓環流，將有比較多降雨，反映到台灣，溫度偏低，降雨偏乾，不過這樣訊號都不是非常顯著，逐年變化仍大。

另綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，陳怡良表示，今年冬季(113年12月至114年2月)平均氣溫以正常機率較大、雨量則為正常至偏少。降雨方面，12月和明年1月台灣沒有顯著降雨訊號，正常機率高，明年2月後有偏乾訊號，降雨預測從正常轉為偏乾趨勢。

未來一季氣溫預測，陳怡良表示，無論12月到明年1月、2月，氣溫以正常機率最高。

氣象署提醒，未來一季冷空氣南下影響頻繁，在冷氣團或寒流影響期間，要適時做好禦寒措施；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為台灣西半部枯水期，呼籲民眾節約用水。



