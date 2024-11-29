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杜魯門號到了！航母打擊群進入地中海　同框豪華郵輪

▲▼尼米茲級航母杜魯門號（USS Harry S. Truman, CVN-75）,MSC地中海郵輪華麗號。（圖／美國海軍）

▲杜魯門號與MSC地中海郵輪「華麗號」同框。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

為了應對中東緊張局勢，美國海軍尼米茲級杜魯門號（USS Harry S. Truman, CVN-75）航母打擊群11月25日通過直布羅陀海峽進入地中海，同行艦艇包括義大利海軍的貝爾加米尼級巡防艦貝爾加米尼號（Carabiniere, F 593）、西班牙海軍的巴贊級巡防艦巴贊號（Méndez Núñez, F-104），充分展現北約聯盟的力量與靈活性。

▲▼尼米茲級航母杜魯門號（USS Harry S. Truman, CVN-75）通過直布羅陀海峽進入地中海。（圖／美國海軍）

▲杜魯門號通過直布羅陀海峽進入地中海。（圖／美國海軍）

美國海軍表示，杜魯門號航母打擊群於10月15日抵達北海，與葡萄牙海軍阿爾梅達號巡防艦（Francisco De Almeida, F 333）、挪威皇家海軍馬德號補給艦（HNoMS Maud, A-530）展開演練。阿爾梅達號快速融入打擊群，作為航母的視野參考單位，並參與直升機起降、登船搜索與扣押行動；馬德號則為伯克級驅逐艦鄧納姆號（USS Jason Dunham, DDG-109）、斯托特號（USS Stout, DDG-55）提供燃料支援，在巴倫支海執行海域態勢監控、威懾對手並模擬北極作戰。

▲▼尼米茲級航母杜魯門號（USS Harry S. Truman, CVN-75）。（圖／美國海軍）

▲杜魯門號（中）、斯托特號（下）。（圖／美國海軍）

杜魯門號航母打擊群還參與北約主導的「海神打擊」（Neptune Strike, NEST 24.2）軍演，與英國皇家海軍航母威爾斯親王號（HMS Prince of Wales, R09）進行雙邊作戰訓練，涵蓋空中防禦、反潛戰及海上打擊，展現跨大西洋軍事合作與力量。

▲▼尼米茲級航母杜魯門號（USS Harry S. Truman, CVN-75）,SH-60海鷹直升機。（圖／美國海軍）

▲SH-60海鷹直升機降落杜魯門號。（圖／美國海軍）

美國海軍說明，杜魯門號部署期間，還與北歐多國進行聯合飛行任務，接著前往各地港口，包括挪威奧斯陸、芬蘭赫爾辛基及瑞典哥德堡，進一步深化與盟友間的合作。

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