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花蓮轉運站兩週年！開辦靜態展及轉運市集　限定好禮大方送

▲▼花蓮轉運站成立滿兩年，花蓮縣政府即日於場站內辦理靜態展暨轉運市集活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮轉運站成立滿兩年，花蓮縣政府即日於場站內辦理靜態展暨轉運市集活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮轉運站成立滿兩年，花蓮縣政府即日起至明年1月19日於場站內辦理靜態展暨轉運市集活動，呈現花蓮轉運站的過往歷史與現況服務，還設有留言牆面與民眾互動表達心情。

縣府表示，花蓮轉運站成立後委外經營，業者全年無休秉持著專業用心服務在地民眾與外地遊客轉乘資訊及諮詢服務，包括提供空手觀光創新服務、國際性旅服中心、智慧線上轉運「Hualien Yo真行」平台、通勤月票TPASS及主題性接駁專車等公共運輸服務，可說是全台少有的多功能公共運輸轉運場站。

花蓮縣政府表示，花蓮轉運站自2022年7月營運至今，服務從成立初期的1萬2千人次至今年10月已上升至16萬5千人次，至今累積服務在地民眾及國內外遊客轉乘公共運輸高達35萬5千人。花蓮轉運站首創與飯店合作的空手觀光旅運服務讓遊客能在轉運站直接將行李運送到合作飯店，輕鬆開始旅運；去年進駐旅服中心提供國際性的旅運服務；同年建置啟用線上轉運平台「Hualien Yo真行」，讓花蓮公運邁向「線上有速度、線下有溫度」智慧公運交通服務；並配合辦理花蓮通勤月票199元及399元兩種電子票證便利通勤及通學搭乘公運，今年更熱鬧舉辦彩繪公車識別系統發表會，並協助蘇花鐵公路因地震颱風中斷時的疏運服務、首創台灣好行太魯閣線發放登車證以維持旅客乘車秩序及權利，提供友善高齡及無障礙旅運服務及多項公共運輸推廣活動舉辦及推廣。

▲▼花蓮轉運站成立滿兩年，花蓮縣政府即日於場站內辦理靜態展暨轉運市集活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府建設處表示，花蓮轉運站是花蓮縣交通樞紐重要中繼站，目前有花蓮轉運站有13個上下客月台、14個備用停車格，整合多家客運業者進駐，包含太魯閣客運、華聯客運、興東客運（原鼎東客運海線）、首都客運、台北客運、統聯客運、噶瑪蘭客運及國光客運等多家業者，每年服務人數逐年成長並持續發展智慧交通，包括線上轉運平台「Hualien Yo真行」、市民小巴、幸福巴士、通勤月票等電子票證及多元支付等乘車系統建立，希望透過交通行動優化整體服務，提升公共運輸使用率，提供民眾便利生活的體驗。

在未來的日子裡，花蓮轉運站將持續提供各項旅運服務，包含旅遊摺頁介紹、「Hualien Yo真行」服務櫃檯、專業旅遊諮詢服務、智能寄物櫃、行李托運服務…等，讓民眾在開心旅遊的同時，不需要另外煩惱厚重行李要放哪，此外，為了滿足旅客並同時提升花蓮轉運站的服務品質，也將提升服務人員的專業培訓，以最親和的態度接待每一位來花蓮遊玩的旅客，讓每位旅客深深感受花蓮的溫暖。

邁向兩週年，縣府即日起至明年1月19日將舉辦花蓮轉運站靜態展暨市集活動，除了舉辦花蓮轉運站回顧建置歷史及轉運服務介紹的靜態展之外，也設有留言牆與民互動，拍照打卡即送轉運好禮活動，民眾僅需與打卡牆拍照合影，上傳照片至個人FB並於留言牆寫下對花蓮轉運站的感謝，即可獲得限量精美好禮；並預計於12月舉辦轉運市集活動，完成任務就送活動限定禮。

縣府歡迎民眾共襄盛舉，一起留下快樂轉運的共同回憶。花蓮轉運站，不只是轉運站，是在地民眾轉乘公運的好朋友，更是國內外旅客來花蓮旅運的新起點!兩週年靜態展活動內容請持續關注「花蓮交通e點通」官方FB及官方LINE，更多交通資訊與服務可搜尋「Hualien Yo 真行」官方網站查詢。

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