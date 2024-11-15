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奇美博物館聖誕週末大小朋友參加華麗盛宴　聖誕市集逾百攤位

記者林東良／台南報導

想體驗一場最華麗的聖誕盛宴嗎？奇美博物館「2024聖誕週末」將於12/14（六）起連續兩個週末登場，邀大小朋友參加華麗盛宴。

今年不僅有經典的聖誕大舞會、聖誕市集、戶外星光電影、音樂與舞蹈表演、精采展覽等，更首度推出歐式水景庭園DJ音樂派對、富有騎士精神的西洋劍展演等全新企劃，總計逾百場的精采節目刷新歷史紀錄！歡迎大小朋友前來體驗這場熱鬧非凡的盛大慶典，預售票即日起開賣。

奇美博物館「2024聖誕週末」以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自於年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，該展精選奇美蒐藏多年的尼德蘭藏品展出，並聚焦於一個富足豐饒、藝術爆炸的輝煌年代，本次活動取其「繁榮」意象，由聖誕老公公化身活動主人，邀請民眾共同參與這個藝術、音樂、美食與娛樂皆豐富飽滿的佳節派對。

活動中，聖誕老公公將與他的朋友們陪大家玩樂，並推出孩子們最期待的聖誕老公公見面會、熱鬧歡樂的聖誕大舞會。而每年擠滿人潮的聖誕市集將匯集逾百家風格攤位，提供熱紅酒、熱可可、肉桂捲、吉拿棒、馬卡龍等聖誕美食與歐式點心；更有「豪華聖誕大餐」特別企劃，從香氣四溢的黑松露牛排、外酥內軟的炙燒烏魚子，到超級澎湃的海鮮燉飯，以及料多豐盛的熱狗堡、潛艇堡、龍蝦三明治等，要讓遊客享受飽足又可口的異國美食百匯。

除了美食，各類節目更是目不暇給！活動期間總計110場節目，數量創下歷史新高，音樂類型也十分多樣，包括管樂、弦樂、打擊樂、鋼琴、豎琴、爵士等。館方更首度於奇美博物館的私房景點「歐式水景庭園」舉辦DJ派對，營造西洋節慶的浪漫氣息，另有藝術廳沙龍音樂會、西洋劍展演等。值得一提的是，去年首度推出就秒殺的「名琴饗宴」音樂會，今年回應民眾期待加場演出，並端出極為稀珍的皇家國王名琴，包括世界公認最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，民眾只需在現場以100元加購，就能聆賞由製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati）所打造、超過400年歷史的傳奇琴音。
此外，「戶外星光電影」精選適合親子同樂的熱門大片，如《汪汪隊立大功：超級大電影》、《巧克力冒險工廠》、《玩具總動員3》等輪番放映。

在展覽部分，年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》精選近60幅奇美珍藏畫作，結合科學檢測與藝術史研究，引領大眾從繪畫賞析到作品底層的解密，一窺尼德蘭畫師們的創作祕密與藝術爆炸的驚人年代；常設展規劃「藝術廳、兵器廳」兩大主題導覽，從不同類型的作品傳遞華麗繁盛的氣氛。為維護參觀品質，特展需以100元加購入場票。

每年備受矚目的「幸福聖誕樹」即日起率先登場為活動暖身，此次主打西洋傳統節慶的經典氛圍，樹身以綠色樹體搭配金、紅、藍三色彩球，堆疊出繽紛層次感，底座則以紅色、金色幾何圖形交錯，帶出華麗貴氣的喜悅情境，搭配博物館的西洋建築風格，預計成為拍照打卡熱點。幸福聖誕樹自即日起展出至明年1/7止，每日17:30至22:00點燈。「聖誕週末」夜晚將舉行聖誕燈光秀，展現與白天截然不同的絢麗景致。

「2024聖誕週末」將於12/14（六）、12/15（日）、12/21（六）、12/22（日）每天14:00至22:00展開，詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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